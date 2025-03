12/03/2025 fare

"Il futuro è in abbonamento": Subbyx rivoluziona la subscription economy

Filippo Rocca: trasformare il concetto di proprietà, portando il modello subscription dal digitale al mondo fisico

Nel panorama dell'innovazione italiana, Subbyx emerge come una realtà che sta ridefinendo il concetto di proprietà e utilizzo dei beni di consumo. Incontriamo Filippo Rocca, fondatore dell'azienda, per capire come sta evolvendo la subscription economy.



Come nasce l'idea di Subbyx?



L'ispirazione è venuta dall'osservare come nel mondo fisico non esistesse quella stessa innovazione che abbiamo nel digitale. Mentre nel mondo digitale paghiamo un semplice abbonamento mensile per usufruire dei servizi, il mondo del prodotto fisico è ancora molto legato ai concetti di proprietà o di vincolo contrattuale. Subbyx nasce proprio per colmare questo gap.





Quale è il vostro approccio innovativo rispetto ai tradizionali servizi di noleggio?



Lavoriamo sulla subscription introducendo un concetto di circolarità vera. I beni tornano sempre a noi e, avendo investito per acquistarli, dobbiamo essere bravi a gestirli anche nelle fasi successive. Non ragioniamo su vincoli finanziari ma sul valore effettivo del bene, applicando una rata mensile che il cliente può decidere liberamente se mantenere, modificare o interrompere.





Quali sono le formule di abbonamento che proponete?



Abbiamo due formule principali: la prima mantiene il device sempre aggiornato, permettendo al cliente di ricevere l'ultimo modello allo stesso prezzo quando il produttore fa un upgrade. La seconda prevede una rata decrescente nel tempo, riconoscendo che il valore del prodotto diminuisce con l'uso.





State espandendo il vostro modello oltre il settore tech?



Sì, stiamo conducendo esperimenti interessanti nel mondo delle piccole elettrodomestiche. Vogliamo verificare se questo mindset, nato nel mondo dell'informatica, possa essere applicato con successo anche ad altre categorie di prodotti.





Quanto è difficile cambiare la mentalità dei consumatori?



Non mi aspetto un cambiamento dall'oggi al domani, ma vediamo già segnali positivi. Il mercato della mobilità, con il noleggio auto, ha fatto da apripista. La chiave è offrire un servizio impeccabile: senza vincoli contrattuali, il cliente può lasciarti in qualsiasi momento se non sei all'altezza delle sue aspettative. Per questo dobbiamo essere davvero customer-centric, non solo nelle presentazioni PowerPoint.



