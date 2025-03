12/03/2025 fare

Silver Economy: il motore da 5,7 trilioni che trasforma il business europeo

Gli over 65 ridefiniscono il panorama economico, con l'Italia in prima linea. Strategie e opportunità per le aziende nel mercato senior.

La Silver Economy si sta affermando come una forza trainante dell'economia globale, influenzando settori chiave come sanità, finanza, tecnologia e turismo. Un recente studio condotto da Oxford Economics e Technopolis Group prevede che entro il 2025 questo segmento raggiungerà un valore di 5,7 trilioni di euro solo in Europa, rappresentando quasi un terzo del PIL dell'Unione Europea.

In Italia, il fenomeno assume proporzioni ancora più significative. Secondo l'ultimo rapporto di Intesa Sanpaolo, gli over 65 costituiscono attualmente il 23,81% della popolazione nazionale, con una proiezione di crescita fino al 35% entro il 2050. Questo posiziona il nostro Paese tra i più longevi d'Europa, aprendo scenari di mercato inediti e promettenti.

La fascia demografica senior detiene una quota considerevole della ricchezza mobiliare e immobiliare, garantendo un potere d'acquisto stabile e una domanda crescente di prodotti e servizi su misura. Dal settore finanziario alla tecnologia assistiva, passando per il turismo esperienziale e il benessere personalizzato, le opportunità di business si moltiplicano.







Gli stili di vita dei senior stanno evolvendo rapidamente. Sempre più attivi e digitalizzati, mostrano un forte interesse per le soluzioni tecnologiche user-friendly, nonostante permanga un certo divario digitale. Questo cambiamento impone alle aziende di ripensare le proprie strategie di vendita e di customer experience, puntando su soluzioni intuitive, accessibili e altamente personalizzate.

Carlo Alberto Boaretto, Sales Director, sottolinea l'importanza di questo segmento di mercato: "La Silver Economy rappresenta una delle opportunità più rilevanti per le aziende oggi, con un mercato globale che si stima raggiungerà i 7.000 miliardi di dollari entro il 2025. In Italia, gli over 65 sono responsabili di circa il 60% della spesa totale in beni di consumo, dimostrando un potere d'acquisto stabile e in crescita."



Per conquistare questo pubblico esigente, le aziende devono adottare strategie mirate:



- Comunicazione chiara e trasparente, evitando tecnicismi;



- Esperienza d'acquisto ibrida, combinando canali tradizionali e digitali;



- Costruzione di relazioni di fiducia a lungo termine;



- Adozione di tecnologie accessibili come assistenti virtuali e chatbot;



- Formazione del personale sull'ascolto attivo e la comprensione dei bisogni specifici.



La creazione di community accessibili, prima fisiche e poi digitali, può favorire il senso di appartenenza e il passaparola positivo. Boaretto conclude: "L'esperienza del cliente senior deve essere costruita attorno alle loro aspettative. La chiave del successo è coniugare tecnologie intuitive con un'attenzione autentica e responsabile, creando un legame basato su rispetto, qualità e fiducia reciproca."



La Silver Economy si configura quindi come una delle principali leve di crescita economica del futuro, richiedendo alle aziende un approccio strategico innovativo e centrato sul cliente, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più longeva e attiva