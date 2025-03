12/03/2025 economia

Tensioni USA-Cina e politiche BCE: mercati finanziari sotto pressione

De Palma (GAM): dazi di Trump e Congresso cinese influenzano l'economia globale

Il periodo storico non consente facili previsioni. Massimo De Palma, Head of Multi Asset Team di GAM (Italia) SGR, ha provato a tracciare gli scenari attuali.

Le recenti decisioni sui dazi da parte dell'amministrazione Trump stanno generando crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, con ripercussioni significative sui mercati finanziari globali. Gli analisti si trovano costretti a rivedere al ribasso le previsioni economiche, sia a livello macro che micro.

In questo contesto di incertezza, la Cina si prepara al Congresso Nazionale del Popolo, un evento cruciale in programma per mercoledì, durante il quale verranno definiti gli obiettivi economici per l'anno in corso. Il Politburo cinese ha già manifestato la propria disponibilità a sostenere l'economia e i mercati finanziari nazionali, anche in risposta ai nuovi dazi imposti dagli USA.







Sul fronte europeo, la BCE si appresta a un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nella settimana corrente. Tuttavia, lo scenario di base prevede una pausa ad aprile, con crescenti divergenze di opinione tra i policymaker dell'istituto centrale.

Negli Stati Uniti, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha rivelato che il Messico ha proposto di allineare le proprie tariffe a quelle statunitensi sulla Cina, esortando il Canada a seguire lo stesso approccio. Questa mossa potrebbe intensificare ulteriormente le tensioni commerciali a livello internazionale.

Un elemento da non sottovalutare è la cosiddetta "put di Trump." Il presidente americano ha sempre considerato l'andamento del mercato azionario come un indicatore del suo successo politico, e potrebbe intervenire in caso di cali significativi. Questo scenario implica un potenziale supporto ai mercati, ma resta da vedere fino a che punto l'amministrazione tollererà eventuali correzioni prima di agire.



In Cina, il Politburo ha ribadito l'importanza di stabilizzare i mercati immobiliari e azionari, promuovendo al contempo l'innovazione tecnologica. Il Congresso Nazionale del Popolo del 5 marzo sarà un banco di prova cruciale, con il governo atteso a delineare politiche di stimolo più strutturate. Si prevede un obiettivo di crescita del 5% per il 2025, sostenuto da un deficit fiscale dell'8,5% del PIL, con misure mirate a stimolare i consumi e il settore privato.

Sul fronte dell'inflazione, l'area euro ha mostrato dati contrastanti. In Germania, l'inflazione è rimasta stabile al 2,8% su base annua, contrariamente alle aspettative di un lieve rallentamento. In Francia, i prezzi hanno toccato i minimi degli ultimi quattro anni, mentre in Italia e Spagna sono rimasti sorprendentemente stabili. Complessivamente, l'inflazione nell'eurozona ha rallentato al 2,4%, rispetto al 2,5% di gennaio, ma meno del 2,3% previsto.



L'economia statunitense ha chiuso il 2024 con una crescita del PIL del 2,3% nel quarto trimestre, sostenuta dai consumi (+4,2%), ma con segnali di rallentamento. L'inflazione core PCE è stata rivista al rialzo al 2,7%, spinta dai costi dei servizi. Le prospettive per il 2025 indicano una crescita più debole, con un PIL atteso al 2,3% a causa dei consumi in frenata.

L'incertezza della politica economica americana si riflette anche sul mercato azionario, con i titoli difensivi che sovraperformano quelli ciclici. Gli analisti di FactSet hanno evidenziato un taglio più marcato del solito nelle stime sugli EPS dell'S&P 500 per il primo trimestre, con una riduzione del 3,5% nei primi due mesi dell'anno.

Infine, Nvidia, gigante del settore tecnologico, ha chiuso il quarto trimestre con risultati solidi ma non esplosivi. Il fatturato di 39,3 miliardi di dollari è in linea con le attese, ma la reazione del mercato riflette un cambiamento nelle aspettative. La domanda per i chip Blackwell si conferma robusta, ma emergono interrogativi sulla sostenibilità del ritmo di crescita dell'azienda e sulla concorrenza, in particolare dalla startup cinese DeepSeek.