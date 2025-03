12/03/2025 economia

Come battere il mercato nel 2025 e oltre

Lovelace (Capital Group): megatrend e innovazione guidano la crescita

L'orizzonte degli investimenti per il 2025 si presenta ricco di sfide e opportunità, con un panorama in rapida evoluzione. Le prospettive economiche globali mostrano segni di miglioramento, particolarmente negli Stati Uniti, che attirano investitori da tutto il mondo grazie al loro spirito imprenditoriale, accesso al capitale e infrastrutture a sostegno della crescita. Questo contesto ha favorito un notevole livello di innovazione, specialmente nei campi dell'intelligenza artificiale e della scoperta di nuovi farmaci, creando quelli che vengono definiti "megatrend".



Benvenuti nell'economia di Benjamin Button



Il ciclo economico statunitense sta mostrando segni di inversione, passando direttamente dalla fine di un ciclo alla fase intermedia del successivo. L'economia USA beneficia di utili aziendali in crescita, accelerazione della domanda di credito, attenuazione delle pressioni sui costi e una politica monetaria più neutrale. Questo scenario favorevole potrebbe portare a un'espansione pluriennale, potenzialmente evitando una recessione fino al 2028.







Una nuova era di crescita alimentata dal rinascimento dell'industria



Un rinascimento industriale è in corso, con nuovi progetti di spesa in conto capitale che stanno emergendo in tutto il paese. Un esempio significativo è l'impianto per la produzione di semiconduttori da 65 miliardi di dollari di TSMC in Arizona. Questo fenomeno non è limitato agli USA, con opportunità di crescita che si presentano anche per i colossi industriali europei e nei mercati emergenti.



Il megatrend dell'AI potrebbe spingere al rialzo il mercato azionario per anni



L'AI ha catturato l'attenzione di pubblico e investitori, promettendo di rimodellare il futuro. Sebbene ci possa essere un eccesso di entusiasmo nel breve termine, le opportunità a lungo termine potrebbero essere sottostimate. L'impatto dell'AI si estende oltre il settore tecnologico, creando opportunità in aree inaspettate come i servizi di pubblica utilità, l'industria e l'estrazione.



Una nuova età dell'oro per il settore sanitario grazie alla scoperta di nuovi farmaci



Il 2025 potrebbe segnare l'inizio di un'età dell'oro per il settore sanitario. Nonostante le recenti pressioni sul settore, molte società farmaceutiche offrono valutazioni interessanti per gli investitori con un approccio a lungo termine. I progressi nella scoperta di nuovi farmaci promettono trattamenti per patologie debilitanti, offrendo potenziali opportunità sia per i pazienti che per gli investitori.



C'è sempre un motivo per non investire



La storia dimostra che ci sono sempre motivi per non investire, ma i mercati hanno dimostrato resilienza nel tempo. Gli investitori che hanno guardato oltre l'incertezza a breve termine, concentrandosi sui propri obiettivi d'investimento a lungo termine, sono stati generalmente premiati. Un esempio concreto è la crescita di oltre il 100% dell'indice S&P 500 dal 2020, nonostante le numerose sfide globali.



Rob Lovelace gestore di portafogli azionari di Capital Group