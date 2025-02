05/03/2025 sport

Hexagon rinnova la partnership con Oracle Red Bull Racing

La storica collaborazione tra Hexagon e il team di Formula 1 Oracle Red Bull Racing si rafforza in vista della rivoluzionaria stagione 2026

Il colosso tecnologico svedese Hexagon ha annunciato il rinnovo pluriennale della sua consolidata partnership con Oracle Red Bull Racing, uno dei team di Formula 1 più vincenti di sempre. Un legame cruciale in vista del 2026, quando entreranno in vigore le nuove norme sportive che richiederanno la completa riprogettazione di tutte le monoposto.

Secondo la FIA, l'organo di regolamentazione del settore, queste regole daranno il via a un'era di competizioni più "agili, competitive, sicure e sostenibili." In questo scenario, l'avanzata tecnologia di digitalizzazione di Hexagon permetterà a Oracle Red Bull Racing di rimanere all'avanguardia, ottimizzando le prestazioni nel rispetto delle nuove normative.

Con migliaia di modifiche progettuali apportate ogni stagione, Hexagon ha permesso al Team di raggiungere i massimi livelli di velocità e agilità, integrando il controllo qualità e la digitalizzazione nei processi di progettazione. L'accuratezza di queste tecnologie garantisce elevatissimi livelli di precisione al primo tentativo, offrendo una produttività senza precedenti.







La velocità di acquisizione dati, inoltre, consente a Oracle Red Bull Racing di mantenere il vantaggio competitivo sia in pista che fuori, fornendo le informazioni necessarie per un rapido sviluppo del design.

Considerando che otto team su 10 hanno cambiato piloti durante il 2025, la prossima stagione si preannuncia estremamente competitiva. Per ottimizzare le prestazioni, la tecnologia di scansione laser 3D di Hexagon e l'assistenza in pista forniranno un supporto fondamentale nel perfezionamento dell'aerodinamica, assicurando una messa a punto precisa.

Christian Horner, Team Principal di Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: "Hexagon ha avuto un ruolo fondamentale nel nostro successo. I nostri partner tecnologici sono determinanti e siamo certi che Hexagon contribuirà alla nostra competitività per gli anni a venire."



Il rinnovo della partnership è stato celebrato con la presenza del logo Hexagon sulla monoposto RB21 e sulle livree di Oracle Red Bull Sim Racing, ispirando la prossima generazione di professionisti STEM nel settore dell'ingegneria.



Immagine Oracle RedBull Racing Content Hub