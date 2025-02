05/03/2025 marketing

L'intelligenza artificiale accelera la rivoluzione del martech in Italia

Cosenza: l'adozione dell'AI generativa sta ridisegnando il panorama delle soluzioni del marktech italiano

Il settore del marketing tecnologico (martech) in Italia sta attraversando una vera e propria rivoluzione, trainata dall'ascesa inarrestabile dell'intelligenza artificiale generativa. È quanto emerge da un'analisi approfondita condotta da Vincenzo Cosenza, esperto di innovazione, che ha mappato le soluzioni software made in Italy a supporto delle attività di marketing e vendite.

I numeri parlano chiaro: le applicazioni martech censite sono 177, in netto aumento rispetto alle 139 del 2022 e alle 102 del 2021. Una progressione considerevole, frutto non solo di una maggiore attenzione dell'analista, ma anche di un reale incremento dell'offerta sul mercato italiano.

Le aree coperte dalla mappatura sono molteplici, seguendo la suddivisione originariamente individuata dal guru Scott Brinker: Advertising & Promotion (21 prodotti), Content & Experience (41), Social & Relationships (62), Commerce & Sales (33) e Data Management (20).







Il settore martech tricolore vale complessivamente 250 milioni di euro e impiega circa 4.500 persone, con aziende che fatturano mediamente 1 milione di euro e hanno 10 dipendenti.

Ma il fenomeno più evidente, che sta plasmando il comparto, è senza dubbio l'adozione massiccia dell'intelligenza artificiale, in particolare quella generativa basata su modelli linguistici come GPT di OpenAI. Se due anni fa solo il 30% delle realtà martech dichiarava di utilizzare l'AI, ora la percentuale è schizzata al 42%.

Mentre in passato l'impiego dell'AI era concentrato nell'area della Business Intelligence, oggi la sua diffusione è capillare nel Content Marketing e nel Conversational Marketing. Sempre più aziende integrano le API di OpenAI o di altri big player dell'AI per arricchire la propria offerta con funzionalità avanzate di generazione di contenuti, analisi dei dati e interazione conversazionale.

Questa tendenza rispecchia l'evoluzione a livello globale del martech, come evidenziato dalla mappatura annuale realizzata dai guru Frans Riemersma e Scott Brinker: a metà 2024, i prodotti software censiti nel mondo avevano superato quota 14.000, con un incremento del 28% rispetto all'anno precedente.



Riemersma, fondatore di MartechTribe, startup specializzata nell'audit martech, conferma: "Il marketing tecnologico si sta atomizzando, con strumenti più piccoli e specializzati che vengono raggruppati lungo il customer journey. L'AI generativa sta accelerando questa tendenza verso il 'best-of-feature'."



Lo scenario italiano appare quindi in piena sintonia con le dinamiche internazionali, confermando il ruolo cruciale dell'intelligenza artificiale nel ridisegnare le strategie e gli strumenti a disposizione dei marketer e dei professionisti delle vendite. Una rivoluzione destinata a produrre un impatto profondo sull'intero ecosistema aziendale.