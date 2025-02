05/03/2025 marketing

eCommerce Italia febbraio 2025: l'ascesa dei marketplace e il dominio dell'AI

Il nuovo report di Casaleggio Associati svela le tendenze del mercato ecommerce italiano, con l'avanzata dei marketplace e l'impatto dirompente dell'intelligenza artificiale

Il settore dell'ecommerce in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, plasmata dall'ascesa inarrestabile dei marketplace e dall'adozione massiccia dell'intelligenza artificiale. È quanto emerge dal nuovo aggiornamento mensile della classifica Ecommerce Italia, realizzato da Casaleggio Associati in vista della presentazione del report annuale "Ecommerce Italia 2025", in programma il 9 aprile a Milano.

I risultati degli Ecommerce Italia Awards 2025, basati sul ranking mensile, hanno premiato i siti di vendita online più popolari suddivisi in 17 settori merceologici. Nei primi cinque posti troviamo veri e propri colossi del commercio digitale: Amazon, Subito, eBay, Booking e Sisal.

La classifica dell'ultimo mese conferma il dominio dei marketplace, con Amazon, Subito ed eBay saldamente ai primi tre posti. Seguono poi il portale di prenotazioni turistiche Booking e il sito di scommesse Sisal. Guadagnano posizioni importanti realtà come Leroy Merlin, Temu, Ryanair e Ikea.







Uno sguardo ai settori in maggiore crescita nell'ultimo periodo rivela l'avanzata di aziende legate al turismo e alle scommesse online, con Admiral Bet, MSC Crociere, Alpitour, Costa Crociere ed Expedia tra le realtà più in ascesa.

L'indice di "italianità" per settore vede al primo posto le Farmacie (99% di aziende italiane), seguite dall'Alimentare (94%) e dall'Editoria (91%). Un dato che sottolinea la rilevanza delle realtà tricolori in determinati comparti.

Ma il vero game-changer del mercato ecommerce italiano è senza dubbio l'intelligenza artificiale, che sta rivoluzionando strategie e strumenti a disposizione di marketer e professionisti delle vendite. Secondo gli esperti di Casaleggio Associati, l'adozione dell'AI, in particolare quella generativa basata su modelli linguistici come GPT, sta plasmando il comparto con applicazioni innovative nel content marketing, nel conversational marketing e nell'analisi dei dati.



In un contesto così dinamico e competitivo, le aziende italiane sembrano ben posizionate per cogliere le opportunità offerte da questa rivoluzione tecnologica, confermando la loro rilevanza tra i leader di categoria e nella classifica generale delle prime 1000 realtà ecommerce del Paese.