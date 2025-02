05/03/2025 digital

Ecco perché l'Italia può diventare l'hub dei Data Center in Europa

Giacomello (Aruba): il mercato dei Data Center italiano è in forte crescita

Negli ultimi anni, il settore dei Data Center in Italia ha registrato un'espansione significativa. Secondo l'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, attualmente nel Paese sono operative 186 infrastrutture, mentre altre 98 sono in fase di programmazione o costruzione.



Crescita del mercato della colocation



Un segnale importante arriva dal mercato della colocation che ha evidenziato un incremento costante. Nel 2022 il settore valeva 596 milioni di euro, con una previsione di crescita fino a 765 milioni di euro nel 2024. Questa espansione è spinta dalla crescente domanda di servizi IT e dalla necessità per le aziende di mantenere la piena proprietà delle proprie infrastrutture IT avvalendosi, però, di Data Center di proprietà e gestiti da fornitori specializzati.



Regolamentazione del settore



L'importanza dei Data Center è riconosciuta anche a livello istituzionale, tanto che sono attualmente in discussione diverse proposte di legge, dedicate a queste infrastrutture. La normativa dovrebbe permettere al comparto di svilupparsi con più facilità ed efficienza, garantendo adeguata copertura normativa, certezza nelle tempistiche approvative e coordinamento tra gli enti.







Efficienza energetica e sostenibilità



L'attenzione all'efficienza, propria dei Data Center Campus, è diventata una priorità per l'intero settore ICT. Già dal 2021, alcuni operatori europei hanno dato vita al "Climate Neutral Data Centre Pact", un'iniziativa che mira a rendere queste infrastrutture climaticamente neutrali entro il 2030.



Nuovi hub emergenti



A livello europeo, i principali mercati FLAPD stanno affrontando difficoltà legate alla saturazione energetica, portando Paesi come l'Italia a emergere come nuovi hub, grazie a condizioni climatiche favorevoli e a un'elevata connettività.



Diversificazione delle aree di costruzione



Per non perdere questa opportunità, è fondamentale diversificare le aree di costruzione dei Data Center, evitando una concentrazione eccessiva in determinate zone che potrebbe portare a problemi di saturazione.



Investimenti in Data Center Campus



L'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano ha evidenziato il crescente interesse per i Data Center Campus, con investimenti previsti per 5,7 miliardi di euro tra il 2025 e il 2026. Aruba ha anticipato questa tendenza inaugurando il suo primo Data Center Campus a Ponte San Pietro e, nell'ottobre 2024, l'Hyper Cloud Data Center a Roma.



Quadro normativo e collaborazione



Per rendere l'Italia un vero hub digitale europeo serve un quadro normativo chiaro che favorisca l'innovazione e garantisca condizioni competitive per gli operatori del settore. È essenziale un dialogo aperto tra aziende e istituzioni per definire normative efficaci.



Opportunità strategica



Il mercato dei Data Center in Italia rappresenta un'opportunità strategica per l'intero sistema Paese e per massimizzarne il potenziale è necessario adottare una visione di lungo termine, facilitare gli iter approvativi, sviluppare un piano di efficientamento energetico e puntare su infrastrutture di grande scala.



Giancarlo Giacomello, Head of Data Center & Colocation Services di Aruba