05/03/2025 fare

Work-life balance: il nuovo successo per i commercianti italiani passa dal tempo libero

Un'indagine SumUp rivela che per i piccoli imprenditori italiani il successo si misura anche in ore libere, con oltre il 28% che considera fondamentale l'equilibrio vita-lavoro

Il concetto di successo imprenditoriale sta cambiando radicalmente nel panorama italiano. Per i commercianti e i piccoli imprenditori del nostro Paese, la prosperità non si misura più solo in termini di fatturato, ma anche nella capacità di ritagliarsi tempo per la vita personale. Un recente sondaggio condotto da SumUp, fintech specializzata in soluzioni di pagamento digitale, rivela che oltre un commerciante su quattro considera determinanti per il successo della propria attività l'equilibrio tra lavoro e vita privata (21,7%) e il risparmio di tempo lavorativo grazie alla tecnologia (6,5%).

La ricerca evidenzia un cambiamento culturale significativo: più del 60% degli esercenti dedica meno di 40 ore settimanali alla propria attività. Anche la gestione delle pause riflette questa nuova sensibilità verso la qualità della vita: oltre un terzo degli intervistati si concede una pausa pranzo superiore a un'ora, mentre il 38,2% dedica alle ferie almeno 3-4 settimane all'anno.







In questo contesto si inserisce "Make It Count", la nuova campagna di SumUp che dal 24 febbraio al 21 marzo punta i riflettori sul valore del tempo e sulle scelte strategiche per i piccoli business. La campagna, particolarmente visibile a Napoli, si sviluppa attraverso molteplici canali, dai mezzi pubblici alla radio, da Spotify agli eventi sportivi, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del marchio e promuovere strumenti innovativi per ottimizzare la produttività.

"Il bilanciamento tra lavoro e vita privata è diventato una priorità fondamentale, non soltanto per i lavoratori dipendenti, ma anche per commercianti, ristoratori, artigiani e professionisti. Sempre più, il tempo per sé e per i propri affetti, così come il tempo che si riesce a risparmiare per concentrarsi sugli aspetti che fanno davvero crescere un business, sono elementi decisivi", afferma Umberto Zola, Responsabile Online Sales EU di SumUp.

Il sondaggio offre uno spaccato interessante sulle abitudini lavorative dei piccoli imprenditori: il 37,8% dedica tra le 20 e le 40 ore settimanali alla propria attività, mentre un quarto degli intervistati (24,9%) lavora meno di 20 ore. Solo l'11,7% supera le 60 ore settimanali. Anche le vacanze assumono un'importanza crescente: il 38,2% degli esercenti si concede 3-4 settimane di ferie, l'11,1% si prende 1-2 mesi e il 2,6% va in vacanza per più di due mesi. Appena l'11,9% limita le proprie ferie a meno di una settimana all'anno.



La pausa pranzo rappresenta un altro indicatore significativo: solo un esercente su dieci ammette di saltarla frequentemente, mentre il 32,9% si prende più di un'ora e il 30,1% dedica tra i 30 e i 60 minuti. Interrogati su come utilizzerebbero 10 ore extra settimanali, il 52,9% degli intervistati le dedicherebbe al riposo e alla cura personale, mentre il 34,2% le spenderebbe con amici e familiari, confermando come il tempo sia ormai considerato una risorsa preziosa.

Sul fronte dell'innovazione, oltre un commerciante su quattro (26,7%) riconosce che l'adozione di pagamenti digitali ha influito positivamente sul fatturato. Se il numero di clienti resta l'elemento più rilevante per il successo di un'attività (29,9%), anche il tempo risparmiato grazie alla tecnologia viene considerato un fattore chiave dal 6,5% degli esercenti. In quest'ottica, soluzioni come il registratore di cassa digitale SumUp Cassa Lite rispondono alle esigenze di ottimizzazione delle operazioni quotidiane.



La campagna "Make it Count" di SumUp a Napoli si sviluppa con una presenza capillare sul territorio: 90 fermate degli autobus personalizzate, cartelloni presso il mercato Pignasecca, 65 installazioni nella metropolitana e 33 totem digitali nella stazione centrale. La visibilità si estende anche al centro commerciale di Marcianise, alla radio e a Spotify. Nel mondo sportivo, durante le partite Napoli-Inter e Napoli-Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona, il logo e il messaggio della campagna compariranno per 15 secondi, otto volte a partita.

Come ulteriore iniziativa, SumUp sarà main sponsor di "Je Sto Vicino a Te Forever", il concerto evento in programma il 19 marzo in Piazza del Gesù a Napoli per celebrare i 70 anni dalla nascita di Pino Daniele, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Con un approccio inclusivo, la campagna "Make it Count" mira a raggiungere un'ampia platea di esercenti, rafforzando l'impegno di SumUp nel semplificare la gestione quotidiana e ottimizzare il tempo dei piccoli business.