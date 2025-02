05/03/2025 fare

Benessere a 360 gradi: la nuova priorità dei lavoratori italiani

L'83,4% dei dipendenti ritiene prioritario che il lavoro contribuisca al proprio benessere olistico. Lo rivela l'8° Rapporto Censis-Eudaimon.

Secondo l'8° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, la priorità dei lavoratori italiani è il benessere olistico, che comprende la sfera fisica, psicologica e sociale. L'83,4% dei dipendenti ritiene fondamentale che il proprio lavoro contribuisca a questo obiettivo, una percentuale che raggiunge l'86,1% tra gli impiegati.

Il burn-out è una condizione diffusa: il 31,8% dei lavoratori ha sperimentato sensazioni di esaurimento o sentimenti negativi verso il lavoro. Questa percentuale sale al 47,7% tra i giovani under 35. Inoltre, il 73% ha vissuto situazioni di stress o ansia legate all'impiego, il 75,9% si sente sopraffatto dalle responsabilità quotidiane e il 73,9% avverte una pressione eccessiva durante l'orario di lavoro.

Emerge anche la sindrome da corridoio, ovvero l'osmosi di ansie e disagi tra lavoro e vita privata, che affligge 3 milioni di dipendenti. Il 25,7% si porta a lavoro i problemi personali, con effetti negativi sulla performance, mentre il 36,1% trasferisce le preoccupazioni lavorative in ambito familiare.







Per affrontare queste criticità, i lavoratori richiedono supporto mentale e tempo per sé. Il 63,5% vorrebbe attività di meditazione, yoga e accesso a uno psicologo, mentre l'89,4% desidera più tempo libero per se stesso e le proprie passioni.

Le dimensioni del lavoro che incidono positivamente sul benessere sono un buon clima aziendale (94,6%), l'autonomia (93,1%), il bilanciamento vita-lavoro (92,2%), la flessibilità oraria (91,6%) e il riconoscimento (87,6%). Il 64,1% apprezza anche l'opportunità di lavorare in smart working.

Secondo Alberto Perfumo, AD di Eudaimon, "le aziende devono proporsi come hub del benessere, garantendo ascolto e soluzioni". Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis, sottolinea che "attrarre e trattenere lavoratori significa misurarsi con le loro nuove aspettative di benessere olistico".