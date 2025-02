05/03/2025 fare

Investimenti immobiliari: il mattone resta solido, Genova in testa ai rendimenti

L'analisi del Gruppo Tecnocasa rivela che il 19,4% delle compravendite nel 2024 è per investimento, con rendimenti fino al 7% in alcune città.

Il mercato immobiliare italiano continua a dimostrare la sua resilienza come opzione di investimento, secondo l'ultimo rapporto dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Nel primo semestre del 2024, il 19,4% delle transazioni immobiliari è stato finalizzato all'investimento, un dato sostanzialmente stabile rispetto al 19,6% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

Nonostante una leggera flessione negli acquisti destinati al settore ricettivo, soprattutto nelle aree già sature, gli investitori sembrano orientarsi verso strategie che privilegiano la stabilità dei ricavi e una gestione più semplice degli immobili. L'analisi si concentra infatti sulle locazioni a lungo termine, escludendo quelle stagionali.

I rendimenti annui da locazione rimangono attraenti, con una media del 5,6% per un bilocale di 65 mq nelle principali città italiane. Genova si distingue come la città più redditizia, offrendo un rendimento lordo annuo del 7%, seguita da Palermo con il 6,9% e Verona con il 6,5%.







Genova primeggia grazie a un mix di prezzi accessibili e forte domanda di affitti, mentre Palermo beneficia di una rinascita turistica che la rende particolarmente interessante per gli investitori. Verona, con la sua economia dinamica e l'attrattiva turistica, garantisce una domanda costante di locazioni.

Gli investitori non guardano solo ai rendimenti immediati, ma anche alla potenziale rivalutazione del capitale nel lungo periodo. Dal 1998 al 2024, le grandi città italiane hanno registrato un incremento medio dei prezzi del 48,1%. Milano si è distinta con un impressionante aumento del 135,4%, seguita da Napoli e Firenze, entrambe con un +77,1%.

Le aree più appetibili per gli investimenti sono quelle caratterizzate dalla presenza di università, aziende che attirano lavoratori fuori sede, e zone ben servite o oggetto di riqualificazione urbana. In particolare, i quartieri che hanno beneficiato di potenziamenti infrastrutturali, come l'estensione della rete metropolitana, hanno visto significativi aumenti di valore.



"Il mattone si conferma una scelta di investimento importante per gli italiani", afferma il Gruppo Tecnocasa, sottolineando come, nonostante le fluttuazioni del mercato, il settore immobiliare continui a offrire opportunità interessanti per chi cerca rendimenti stabili e potenziale di crescita del capitale nel lungo termine