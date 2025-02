05/03/2025 fare

L'adozione dell'AI nelle aziende rallentata dalla carenza di competenze

Frencia (DNV): il 21% delle imprese ha avviato percorsi di implementazione dell'intelligenza artificiale, ma la mancanza di conoscenze tecniche rappresenta un ostacolo significativo

L'intelligenza artificiale (AI) sta entrando nelle strategie aziendali, ma il suo pieno potenziale è frenato dalla carenza di competenze specialistiche. È quanto emerge da un report di DNV basato su un'indagine condotta su 1.626 imprese in Europa, Americhe e Asia.

Secondo lo studio, il 21% delle aziende intervistate sta già adottando soluzioni di AI, principalmente per semplificare le operazioni e ridurre i costi (62% dei rispondenti) o aumentare il valore di prodotti e servizi esistenti (46%).

Tuttavia, il 44% delle realtà che hanno intrapreso questo percorso cita l'insufficiente competenza tecnica come principale ostacolo all'implementazione dell'AI. Solo il 6% dei rispondenti si considera molto preparato, mentre il 53% descrive le proprie conoscenze come parzialmente adeguate e il 16% ammette di non averne alcuna.

Barbara Frencia, CEO Business Assurance di DNV, dichiara: "Il report evidenzia la necessità di aumentare le competenze specialistiche per comprendere e valutare criticamente le tecnologie AI, prendendo decisioni informate sul loro utilizzo".



Frencia sottolinea che spesso i dipendenti che lavorano con l'AI non sono esperti del settore, ma persone a cui sono state assegnate nuove mansioni. Più si procede nel percorso di adozione, maggiori sono i benefici, ma il punto di partenza è lo sviluppo delle competenze.







L'indagine evidenzia anche la necessità di un approccio strutturato: solo il 35% circa delle aziende sta pensando di adottare un sistema di gestione per l'implementazione responsabile dell'AI, nonostante solo l'11% conosca lo standard internazionale ISO/IEC 42001 in materia.

Frencia aggiunge: "Per ottenere vantaggi dall'AI, è necessario non solo aumentare conoscenze e competenze, ma anche rendere strutturato l'approccio, con un sistema di gestione che garantisca soluzioni sicure, affidabili, etiche e conformi".



Mentre le aziende affrontano le complessità dell'adozione dell'AI, il report DNV sottolinea quanto siano essenziali il potenziamento delle competenze e una gestione strutturata per sbloccarne appieno il potenziale trasformativo