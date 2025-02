05/03/2025 fare

Generazione Z nel lavoro: sfide salariali e opportunità nell'era dell'AI

Studio ODM Consulting rivela il divario retributivo generazionale e l'impatto delle competenze tecnologiche sui salari dei giovani.

Il mercato del lavoro italiano sta vivendo una trasformazione significativa, con la Generazione Z che si fa strada nonostante le sfide di accesso e il persistente divario retributivo generazionale. L'aggiornamento dell'indagine retributiva di ODM Consulting al 30 settembre 2024 offre uno sguardo approfondito su queste dinamiche, evidenziando come la seniority non sia più il fattore dominante nella determinazione dei salari.

L'analisi si concentra sulle retribuzioni lorde fisse annue (RBA) di diverse categorie professionali, suddivise per generazioni: Babyboomer (1946-1964), Gen X (1965-1979), Gen Y (1980-1994) e Gen Z (dal 1995). Il "generational pay gap" emerge chiaramente, con differenze significative tra le generazioni a parità di inquadramento.

Per i Dirigenti, la RBA media si attesta a ?120.562, con i Babyboomer che superano questa cifra del 6,4%, mentre la Gen Y si posiziona il 10,1% sotto la media. Il divario tra la generazione più anziana e quella più giovane raggiunge il 15,5%.







Nei Quadri, con una RBA media di ?63.631, il gap generazionale si riduce al 7,3%, con Babyboomer e Gen X leggermente sopra la media e la Gen Y 5 punti percentuali sotto.

Il divario si accentua notevolmente per Impiegati e Operai, dove entra in gioco anche la Gen Z. Per gli Impiegati, con una RBA media di ?35.563, il gap tra Babyboomer e Gen Z arriva al 35,5%. Per gli Operai, con una media di ?28.497, il divario si attesta al 17,6%.

"Un fattore che contribuisce all'incremento del divario retributivo per questi due inquadramenti può essere ricondotto al fatto che la maggior parte dei lavoratori italiani vede l'intero proprio percorso professionale all'interno di questi inquadramenti", spiega Miriam Quarti, Senior Consultant di ODM Consulting.

L'indagine rivela anche come il percorso di studi influenzi le retribuzioni dei profili entry level. I laureati in ingegneria godono di RBA più elevate rispetto ai colleghi di altre discipline, con una crescita retributiva più rapida.



Un aspetto particolarmente interessante emerge dall'analisi delle aziende che adottano tecnologie 4.0 o fanno un uso avanzato dell'AI. In questi contesti, i ruoli con competenze distintive mostrano una crescita retributiva significativamente superiore alla media. Ad esempio, un AI Expert può godere di una RBA fino al 40,4% superiore rispetto alla media di mercato generale.

"Oggi il mercato premia sempre più le competenze distintive e la complessità dei ruoli", afferma Quarti, sottolineando come questo cambio di paradigma offra interessanti prospettive per i profili entry level con competenze tecniche e tecnologiche avanzate.

Questa evoluzione del mercato del lavoro suggerisce che, nonostante le sfide iniziali, la Generazione Z ha l'opportunità di colmare rapidamente il gap retributivo attraverso l'acquisizione di competenze altamente specializzate, particolarmente in ambiti come l'intelligenza artificiale e la cybersecurity. La domanda crescente per queste competenze, unita alla scarsità di profili esperti, sta creando un contesto favorevole per i giovani professionisti tecnicamente preparati.