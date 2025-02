26/02/2025 economia

XRP oltre i 2,8 dollari: ETF in vista e attenzione del mercato

Il prezzo di XRP cresce grazie alla domanda di ETF e La SEC valuta la proposta di Grayscale, ma l'approvazione non è certa

Il valore di XRP ha registrato un forte aumento nell'ultima settimana, superando i 2,8 dollari, un livello che non si vedeva da febbraio. Questo rialzo è legato alla recente accettazione da parte della SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) della richiesta di Grayscale per trasformare il suo fondo XRP in un ETF spot, ossia un fondo negoziato in borsa basato sul prezzo reale dell'asset digitale. Grazie a questa spinta, la capitalizzazione di mercato di XRP ha raggiunto i 160 miliardi di dollari, alimentando un clima di ottimismo tra gli investitori.

L'accettazione della domanda non significa che l'ETF sarà automaticamente approvato. La SEC valuterà la proposta seguendo la regola NYSE Arca Rule 8.201-E, che prevede un periodo di revisione di 240 giorni. Solo al termine di questo processo si deciderà se l'ETF potrà essere lanciato. Questo passaggio rappresenta comunque un'importante svolta, poiché avvicina XRP all'integrazione nei mercati finanziari tradizionali, un settore che finora ha guardato alle criptovalute con cautela.







In passato, la SEC ha mostrato riluttanza ad approvare ETF basati su criptovalute, citando rischi legati a manipolazioni di mercato e alla protezione degli investitori. Tuttavia, la crescente domanda di prodotti regolamentati e la maturazione del settore potrebbero favorire un cambio di rotta. Secondo stime recenti, la probabilità che un ETF su XRP venga approvato entro il 2025 è del 65%. Questo dato ha acceso l'interesse degli investitori istituzionali, che vedono negli ETF un modo per entrare nel mercato delle criptovalute con rischi ridotti e in un ambiente regolamentato.

L'eventuale lancio di un ETF su XRP potrebbe avere un impatto significativo sull'ecosistema delle criptovalute. A differenza dei mercati decentralizzati, un ETF consentirebbe a grandi fondi di investimento e aziende di partecipare più facilmente, portando maggiore liquidità e stabilità al valore di XRP. Questo strumento finanziario potrebbe attrarre realtà che, fino ad oggi, sono rimaste prudenti a causa dell'assenza di normative chiare.



Nonostante l'entusiasmo del mercato, permangono ostacoli regolamentari. La posizione della SEC sulle criptovalute rimane conservativa, e l'approvazione dipenderà dall'evoluzione del quadro normativo e dalla disponibilità dei regolatori ad accettare strumenti finanziari basati sulla blockchain. Eventuali ritardi o rifiuti potrebbero rallentare il percorso di XRP verso una maggiore legittimazione.

Secondo Antonio Di Giacomo, analista dei mercati finanziari per l'America Latina presso XS, "il riconoscimento della domanda di ETF di Grayscale rappresenta un passo cruciale nell'evoluzione di XRP, ma il cammino verso l'approvazione resta complesso e soggetto a sfide regolamentari". L'interesse crescente da parte degli investitori istituzionali, tuttavia, potrebbe accelerare la sua integrazione nei mercati tradizionali