26/02/2025 digital

Il 2025 dell'AI: 5 tendenze che trasformeranno il business

Kask, Sun e von Rueden (SAP): sistemi multi-agente e modelli contestuali al centro

L'intelligenza artificiale (AI) sta per rivoluzionare il mondo del business nel 2025, secondo gli esperti di SAP. Cinque tendenze chiave emergeranno, ridefinendo le possibilità per le aziende e presentando nuove sfide.

La prima tendenza riguarda l'AI agentica, con l'evoluzione verso sistemi multi-agente (MAS) avanzati. Questi agenti AI saranno in grado di pianificare, ragionare, utilizzare strumenti e collaborare sia con le persone che con altri agenti. I futuri MAS potranno comprendere le esigenze degli utenti, definire il contesto e strutturare problemi complessi, interagendo con agenti AI specializzati per completare compiti specifici.

Sean Kask, vice president and head of AI Strategy for SAP Business AI, sottolinea: "Gli agenti AI semplificheranno sensibilmente i flussi di lavoro, anche in aree finora resistenti all'automazione, come la gestione delle eccezioni nel servizio clienti o attività di programmazione specifiche".



La seconda tendenza riguarda l'evoluzione dei modelli. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) diventeranno una commodity, ma il valore si sposterà verso modelli più specializzati e contestualizzati. Le aziende dovranno concentrarsi sull'innovazione per creare modelli migliori attraverso il fine-tuning e l'adattamento, anziché limitarsi ad addestrare modelli sempre più grandi.







Walter Sun, senior vice president and global head of AI for SAP Business AI, afferma: "Vedremo una maggiore varietà di modelli che rispondono a scopi diversi, come le reti neurali informate dalla fisica (PINN) per la robotica autonoma o modelli addestrati su dati tabellari e strutturati".



La terza tendenza è la crescente importanza del contesto. I knowledge graph vivranno una rinascita, fornendo sia obiettivi di apprendimento per i modelli di base che il contesto per migliorare le prestazioni dell'AI generativa. I graph model di grandi dimensioni rappresenteranno il prossimo passo in questa direzione.

La quarta tendenza riguarda l'adozione dell'AI da parte delle aziende. Il 2025 vedrà un'implementazione senza precedenti, con le organizzazioni che affronteranno per la prima volta questioni come la gestione legale e la privacy dei dati specifici per l'AI.

Jonathan von Rueden, head of AI Frontrunner Innovation for SAP Business AI, prevede: "Nel 2025 potremmo assistere a uno spostamento del modello di business del software verso un modello di outcome-as-a-service, incentrato sui risultati piuttosto che sulle funzionalità statiche".



Infine, la quinta tendenza è l'emergere dell'intelligenza collaborativa. L'AI non sostituirà gli esseri umani, ma li affiancherà, creando un nuovo paradigma di collaborazione uomo-macchina. Questo porterà a un aumento della produttività e dell'innovazione, con l'AI che si occuperà di compiti ripetitivi mentre gli esseri umani si concentreranno su attività ad alto valore aggiunto.



Queste cinque tendenze delineano un futuro in cui l'AI sarà sempre più integrata nei processi aziendali, richiedendo alle organizzazioni di adattarsi rapidamente per sfruttare appieno il potenziale di questa tecnologia in continua evoluzione