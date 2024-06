12/06/2024 sport

Range Rover diventa l'Auto Ufficiale di Wimbledon

Ingham (Range Rover): lusso e sostenibilità sul campo da tennis

Range Rover, il marchio di SUV di lusso più prestigioso al mondo, ha annunciato una partnership esclusiva con The Championships di Wimbledon, il più antico e prestigioso torneo di tennis. Per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, l'evento sportivo estivo britannico per eccellenza si unirà al brand automobilistico di punta di Jaguar Land Rover. Questa collaborazione segna un nuovo capitolo nella lunga tradizione di supporto di JLR ai The Championships, che si estende per oltre un decennio. Range Rover, un'icona di modernità mozzafiato, raffinatezza senza pari e capacità ineguagliabili su strada e in off-road, frutto di oltre cinquant'anni di evoluzione, offrirà ai suoi clienti i più lussuosi SUV di sempre. Una flotta di Range Rover e Range Rover Sport, incluse le versioni electric hybrid plug-in, sarà utilizzata per il trasporto dei giocatori, dei loro team e degli ufficiali di gara durante i The Championships del 2024. Per massimizzare l'utilizzo della modalità interamente elettrica di oltre 120 km, verranno sfruttate le strutture di ricarica locali alimentate da energia rinnovabile.