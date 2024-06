12/06/2024 marketing

NIQ lancia BASES Creative Product AI: una rivoluzione per il settore

Goglio (NIQ BASES): un nuovo approccio alla valutazione ed ottimizzazione delle formulazioni di prodotto

L'Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta uno dei temi più rilevanti del nostro tempo, con un impatto notevole su vari settori. Le sue potenzialità sono in continua evoluzione e, recentemente, nuove applicazioni hanno cominciato a farsi strada anche nel settore del Largo Consumo. La domanda che molti si pongono è: come può questa tecnologia innovativa interagire con lo sviluppo di nuovi prodotti?



NIQ, leader nel campo delle ricerche di mercato, ha organizzato un evento nei suoi uffici di Milano per presentare una soluzione rivoluzionaria: BASES Creative Product AI. Questo strumento innovativo consente alle aziende del Largo Consumo di testare e ottimizzare le formulazioni dei nuovi prodotti utilizzando l'Intelligenza Artificiale, offrendo un vantaggio competitivo significativo in un mercato sempre più affollato e con costi in aumento.



l'innovazione come chiave del successo



L'innovazione di prodotto è essenziale per il successo delle aziende. In un contesto dove il lancio di prodotti che soddisfano le preferenze dei consumatori è cruciale, un prodotto non in grado di offrire un'esperienza soddisfacente ha solo il 5% di probabilità di successo.



Al contrario, un prodotto ben progettato vede aumentare le sue probabilità di successo di 15 volte. Nonostante l'importanza di questo aspetto, il settore dei test di prodotto ha visto pochissime innovazioni negli ultimi cinquant'anni. Tradizionalmente, il processo di sviluppo di un prodotto comprende diverse fasi: dall'ideazione del concetto e delle formulazioni, alla definizione delle strategie di prezzo e alla creazione del pacchetto per il lancio. Dopo la validazione e l'ottimizzazione pre-lancio, si passa alla fase post-lancio basata sui dati raccolti. Questo metodo, lungo e costoso, presenta vari limiti, come la difficoltà di scalabilità dei dati e delle conclusioni, specialmente a livello geografico.



BASES Creative Product AI: l'innovazione nel testing di prodotto



Dopo decenni di stasi, la rivoluzione nel mondo dei test di prodotto è arrivata grazie all'Intelligenza Artificiale. NielsenIQ BASES è all'avanguardia nell'uso di questa tecnologia per fornire ai team di Innovazione e di Ricerca & Sviluppo informazioni più rilevanti, scalabili e tempestive. BASES Creative Product AI si basa su un approccio in tre fasi che combina la sinergia tra l'elemento umano e l'Intelligenza Artificiale.

"L'utilizzo di questo rivoluzionario approccio alla valutazione ed ottimizzazione delle formulazioni di prodotto, comporta una serie di vantaggi per le aziende del Largo Consumo: innanzi tutto, un abbattimento dei costi grazie alla scalabilità dell'AI che permette una facile espansione geografica e al numero ridotto di campioni necessari per il test - ha commentato Giorgio Goglio, Director, EU Regional Lead, Product Development di NIQ BASES. "Una riduzione dei tempi, anche in termini di ricerca e sviluppo, in quanto fornisce risultati su diversi prodotti e diversi paesi in sole 3 settimane, strategie di ottimizzazione incluse. Infine, un miglioramento delle performance di prodotto, in quanto le raccomandazioni di ottimizzazione fornite su gusto, fragranza e texture, potenzialmente aumentano il gradimento dei prodotti di quasi il 20%". Nella prima fase, un gruppo selezionato di consumatori esperti traccia il profilo dei prodotti in termini di gusto, odore e consistenza, utilizzando un'applicazione collegata direttamente all'IA. Il modello incorpora più di 3.500 caratteristiche sensoriali, continuamente aggiornate con l'introduzione di nuovi prodotti, geografie e categorie.

Nella seconda fase, l'Intelligenza Artificiale elabora le valutazioni dei consumatori per generare un modello predittivo, capace di identificare le caratteristiche chiave per il successo di un prodotto. Infine, gli esperti di NIQ BASES analizzano e trasformano gli input ricevuti dall'IA in raccomandazioni strategiche per le aziende. "BASES Creative Product AI aiuta le aziende a comprendere le preferenze del mercato, identificando opportunità e minacce per l'innovazione e analizzando i gusti dei consumatori per prodotti simili - ha commentato Stefano Trifone, Innovation Business Partner di NIQ BASES. "Consente di scegliere i prototipi migliori e aiuta a creare prodotti globali ottimizzando le formule per soddisfare le preferenze dei consumatori in diversi Paesi. Ma l'aspetto più entusiasmante dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale è la sua capacità di aprire nuovi orizzonti in termini di livello di gradimento, stupendo il consumatore con inediti sapori o fragranze che non erano mai state considerate prima. In parole semplici, l'AI è un grande acceleratore della ricerca e sviluppo, una sorta di galleria del vento per il Largo Consumo, che mette tutte le aziende nelle condizioni ottimali per sviluppare prodotti che i consumatori amino e che possano essere venduti con successo in tutto il mondo".





Le capacità predittive dell'IA



Al termine del test, il modello basato sull'Intelligenza Artificiale può prevedere il livello di gradimento dei prodotti testati, fornire un dettagliato profilo sensoriale adattato a diverse culture e Paesi, e generare una mappa delle opportunità di mercato. Questa mappa rappresenta la categoria di riferimento nel paese di interesse, indicando gli spazi sensoriali e le aree di gradimento dei consumatori. Inoltre, l'IA è in grado di posizionare i prodotti testati sulla mappa e creare fino a tre strategie di ottimizzazione del prodotto, fornendo suggerimenti su come migliorare ulteriormente la formulazione per una migliore esperienza dei consumatori. Gli esperti di NielsenIQ BASES hanno addestrato il modello con oltre 20.000 prodotti esistenti, coprendo più di 50 categorie in 39 Paesi. Nei Paesi dove questa metodologia è stata applicata, i punteggi dell'IA sono risultati simili a quelli dei metodi tradizionali nel 90% dei casi.



Un caso di successo: Jack Daniel's & Coca Cola



Un esempio concreto dell'efficacia di BASES Creative Product AI è rappresentato dall'ottimizzazione del cocktail in lattina pronto da bere Jack Daniel's & Coca Cola negli Stati Uniti.

Grazie all'analisi della formulazione realizzata dall'IA e convalidata dagli esperti NIQ, il lancio di questo prodotto è stato il più riuscito nella storia dell'azienda Brown Forman, con vendite aumentate del 350% su base annua. Inoltre, l'efficienza del prodotto migliorato dall'IA ha portato a un incremento di 2,5 volte nella velocità delle vendite e di 1,9 volte nella ripetizione degli acquisti. L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nel processo di sviluppo dei prodotti rappresenta una svolta significativa per il settore del Largo Consumo, offrendo nuove opportunità di innovazione e successo sul mercato globale.