12/06/2024 digital

I dati stanno davvero modificando la mobilità

Lamberti (Octo Telematics): l'innovazione permette di sviluppare nuovi servizi, per esempio per le assicurazioni

Quando parliamo di trasformazione digitale, il tema centrale è indubbiamente quello dei dati. Questi vengono raccolti e analizzati per migliorare servizi e prodotti in numerosi settori. Per capire meglio come la telematica e i dati stiano cambiando la mobilità e il mondo delle assicurazioni, abbiamo parlato con Eugenio Lamberti, SVP Regional Leader Italy presso Octo Telematics. Ha esordito sottolineando l'importanza e la crescente adozione dei servizi telematici. "Dal 2002, anno in cui Octo è nata, abbiamo visto un'enorme accelerazione nell'uso dei servizi telematici. Questo perché è stato riconosciuto il grande valore aggiunto che essi offrono non solo alle compagnie assicurative, ma anche ad altri settori come i costruttori di automobili, i noleggiatori e le municipalità con le Smart City," ha spiegato. La telematica, spesso percepita come una tecnologia del passato, è oggi più rilevante che mai. "Abbiamo dispositivi, come le Black Box nelle auto, che inviano dati in tempo reale.



Questi permettono di conoscere meglio il veicolo e, lato utente, risparmiare sui costi assicurativi," ha detto Lamberti. Questi dispositivi forniscono informazioni cruciali in caso di incidente, permettendo interventi rapidi e precisi, e migliorano la comprensione del comportamento di guida. Ma l'applicazione dei dati telematici non si limita alle assicurazioni. I dati raccolti trovano impiego anche in settori come il noleggio a breve e lungo termine, le municipalità per la gestione delle Smart City, e i costruttori di automobili. "L'analisi dei dati permette di migliorare l'assistenza stradale, il comportamento di guida, la gestione degli incidenti e delle richieste di risarcimento, offrendo un valore aggiunto significativo ai clienti finali," ha aggiunto Lamberti. L'adozione della telematica e l'analisi dei dati offrono numerosi benefici ai clienti. Grazie ai dati raccolti, si possono offrire sconti sulle polizze assicurative o servizi di assistenza stradale in tempo reale.