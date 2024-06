12/06/2024 marketing

eCommerce sempre più dettagliato e comprensibile con Witailer Studio

Salina (Witailer del Gruppo Retex): i dati sono il motore dell'eCommerce, ma servono per prendere decisioni

Il mondo dei retailer digitali non è per niente semplice, inoltre oggi è difficile districarsi visto che tutto è omnicanale e i grandi retailer digitali sono diventati molto complessi da gestire.

In questo ambito sta diventando sempre più rilevante Witailer che ha come obiettivo quello di semplificare i processi proprio verso i grandi retailer digitali, a partire da Amazon.

Negli ultimi quattro anni, la crescita di Witailer è stata straordinaria. Da una piccola realtà di due persone, l'azienda è diventata un team di 80, incrementando il fatturato da 3 a 15 milioni di euro. Federico Salina, CEO di Witailer e Industry Lead D2C di Retex, attribuisce questo successo alla continua attenzione all'ecosistema Amazon . "Lavoriamo con grandi clienti italiani e multinazionali, supportandoli nella loro crescita. La nostra componente tecnologica è sempre stata forte, e oggi aiutiamo le aziende ad avvicinarsi ai propri clienti. Con Retex, stiamo cercando di unire i puntini nella relazione tra brand e consumatore, in un momento trasformativo per l'e-commerce," spiega Salina.



Una delle risposte più efficaci a questa necessità è la piattaforma Studio.

Angelo Ferrera, Head of Product di Witailer, illustra le potenzialità del servizio: "La tecnologia aiuta a trasformare una grande quantità di dati in insight azionabili in relazione agli obiettivi delle aziende. La nostra tecnologia riduce il time to value, garantendo un accesso semplice a metriche e trend." Studio permette ai brand di tradurre rapidamente i dati in decisioni, conquistando e mantenendo un vantaggio competitivo nell'arena di Amazon, con la prospettiva di un progressivo ampliamento del set di dati da cui attingere. La piattaforma elabora una lista di opportunità azionabili (Quick Wins), offrendo massima visibilità sullo "stato di salute" dei KPI aziendali e sulle iniziative tattiche da attivare per migliorare le performance, dai ricavi alla gestione delle scorte, dalla visibilità dei prodotti nella ricerca organica all'efficacia delle pagine di prodotto. Un'interfaccia conversazionale, potenziata dall'intelligenza artificiale, consente agli utenti di trovare insight in modo rapido e intuitivo, formulando domande complesse e ricevendo risposte dettagliate in tempo reale.

Questo riduce significativamente il carico di lavoro analitico, riscrivendo le regole del gioco e superando le offerte tradizionali basate sul semplice accumulo di dati con soluzioni immediate e applicabili. "Studio rappresenta il superamento del concetto tradizionale di dashboard. I nostri punti di forza sono il time to insight, la lettura delle informazioni a vari livelli di profondità e la personalizzazione," conclude Salina. Durante una recente intervista, Federico Salina e Angelo Ferrera hanno discusso delle sfide e delle opportunità nel mercato dell'e-commerce, nonché delle innovazioni portate da Witailer Studio. Salina ha spiegato come Witailer supporti le aziende nello sviluppo dei canali di vendita digitali e sui marketplace. La complessità di vendere su questi canali è cresciuta esponenzialmente, e le aziende spesso non hanno il tempo per analizzare i dati disponibili. "Abbiamo deciso di raccogliere l'expertise di Witailer in un software, Witailer Studio, che permette alle aziende di velocizzare i tempi per capire cosa serve fare, come battere i concorrenti e migliorare la propria strategia.



L'intelligenza artificiale rappresenta la più grande innovazione, permettendo di passare dall'analisi dei dati all'interazione diretta e personalizzata con essi," ha affermato Salina. Ferrera ha aggiunto che il cambiamento culturale risiede nell'avere dati più mirati e integrarli con altri dati. "Ascoltiamo i clienti integrando i dati sulle vendite con quelli sui media, per capire l'impatto degli investimenti pubblicitari sui canali di vendita. Inoltre, ampliamo il panorama di osservazione mettendo in relazione i dati aziendali con benchmark di mercato, concorrenti e trend. Questa aggregazione di dati dà un vantaggio competitivo," ha detto Ferrera. Witailer non si concentra solo su Amazon, ma anche su altri canali eCommerce, dipendendo molto dalla maturità delle aziende. Alcune sono più forti sui canali digitali rispetto al retail fisico, mentre altre stanno scoprendo come applicare le logiche digitali anche all'offline. "Witailer cerca di vedere il retail come un unico ecosistema, dove il dato non è in silos ma mette insieme tutti i touchpoint per un'esperienza e strategia omnicanale," ha spiegato Ferrera. L'intelligenza artificiale generativa ha accelerato la visione di Witailer.

"L'utente può interfacciarsi con le informazioni tramite linguaggio naturale, senza conoscere linguaggi di query. Possiamo analizzare grandi quantità di dati online come conversazioni, recensioni e descrizioni di prodotto, traendone insight che prima richiedevano modelli complessi sviluppati internamente," ha detto Ferrera. Guardando al futuro, Salina ha sottolineato l'obiettivo di semplificare per i clienti, aiutandoli a capire più velocemente le azioni giuste sui tanti canali digitali. "Ci aspettiamo che l'AI non solo raccolga informazioni sul passato, ma proponga anche scenari e strategie future. Vediamo due ambiti: la profondità con cui l'AI supporterà il business e l'ampliamento degli ambiti di applicazione, sia commerciali che di comunicazione," ha affermato Salina. Witailer Studio rappresenta un passo avanti significativo nel mondo dell'e-commerce, offrendo alle aziende strumenti potenti per navigare e prosperare in un mercato sempre più competitivo grazie all'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale.