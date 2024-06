12/06/2024 idee

Dividendi Tech: la nuova frontiera degli investimenti redditizi

I giganti del digitale e tecnologia distribuiscono dividendi, segnale di maturità e tempi che cambiano

Le società tecnologiche hanno tradizionalmente evitato di distribuire dividendi, preferendo reinvestire gli utili per alimentare la crescita. Tuttavia, questa tendenza sta cambiando rapidamente, con Meta e Alphabet che hanno recentemente annunciato l'avvio della distribuzione di dividendi, segnalando una nuova fase di maturità per il settore.

Gli investitori hanno accolto con favore questa mossa, interpretandola come un segno di disciplina sul capitale e fiducia nella sostenibilità degli utili. Dopo l'annuncio di Meta, il titolo ha guadagnato il 23%, raccogliendo circa 200 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato.

L'elemento distintivo di oggi è che le società tech a più alta capitalizzazione presentano bilanci rafforzati, utili solidi, valutazioni congrue e quello che potrebbe essere l'inizio di un mega ciclo per l'IA che richiederà ingenti spese in conto capitale.

Le società tech fanno tradizionalmente affidamento su piani di riacquisto di azioni, che continueranno ad essere un elemento sostanziale del quadro di allocazione complessiva del capitale.



Ad esempio, Apple ha recentemente annunciato un piano record di riacquisto di azioni per 110 miliardi di dollari, mentre Meta ha autorizzato un piano da 50 miliardi di dollari.

In qualsiasi caso, un numero crescente di società tech riconosce che i dividendi possono dimostrare l'impegno del management rispetto ai rendimenti per gli azionisti. *"Le società sono riluttanti a tagliare i dividendi in quanto questo equivarrebbe ad inviare un segnale negativo agli investitori e spesso conduce a un calo del prezzo delle azioni,"* afferma un analista.

Con l'aumento della capitalizzazione di mercato delle società tech, il settore IT rappresenta una quota maggiore dell'equazione complessiva dei dividendi per i titoli statunitensi. Attualmente, 37 delle 65 società tech incluse nell'indice S&P 500 distribuiscono un dividendo, il che significa che vi è spazio per incrementi futuri.

I dividendi stanno crescendo anche in altri settori, come quello aerospaziale, aereo e delle navi da crociera, che stanno riaccendendo i motori con la ripresa dei viaggi globali. Ryanair, ad esempio, ha annunciato il primo dividendo in assoluto nel 2023 dopo la ripresa degli utili.



Anche le banche europee come Santander, Deutsche Bank, UniCredit e BNP Paribas hanno deciso di aumentare i dividendi nel 2024.

I giganti del settore energetico come ExxonMobil e Canadian Natural Resources hanno mantenuto una base costante di investitori, aumentando i propri dividendi per oltre 20 anni, mentre alcune società di esplorazione e produzione hanno optato per incorporare dividendi variabili o speciali in aggiunta ai pay out di base. "La distribuzione di dividendi avviata da Meta quest'anno sembra cambiare il paradigma delle Big Tech in termini di pay out: poco dopo, Alphabet e Salesforce hanno seguito l'esempio, annunciando la distribuzione di cedole per la prima volta" ha dichiarato Marc Nabi, Equity Investment Director di Capital Group.

Il segnale che i tempi cambiano anche per questo settore.