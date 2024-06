12/06/2024 fare

Italia in prima linea nell'innovazione digitale: 4 strategie per un futuro a prova di tecnologia

Matera (OpenText): è importante essere in grado di comprendere e far evolvere le proprie soluzioni

La rapida evoluzione del panorama digitale impone alle aziende di adottare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. In Italia, il Digital Innovation Hub di Confindustria ha rivelato che la maturità digitale del Paese è quasi pari alla media europea, con un punteggio di 2,85 su una scala da 1 a 5. Questo risultato, frutto di un'indagine condotta dal Politecnico di Milano su un campione rappresentativo di micro, piccole e medie imprese, testimonia l'importanza crescente della digitalizzazione nel contesto imprenditoriale italiano. La capacità di anticipare e adattarsi ai cambiamenti tecnologici è fondamentale per rimanere competitivi. In questo contesto, OpenText, the Information Company, ha individuato quattro strategie essenziali che le aziende dovrebbero adottare per prepararsi efficacemente alle sfide del mercato. "Avere a disposizione tecnologie ?a prova di futuro' significa essere in grado di comprendere e far evolvere le proprie soluzioni. Sebbene il processo di innovazione corra a un ritmo più sostenuto per le grandi aziende, tutte devono sapersi adattare ai cambiamenti del mercato per rimanere competitive", commenta Antonio Matera, Regional Vice President CS Southeast EMEA di OpenText.



"L'adozione di una strategia che sappia guardare al futuro garantisce di poter sempre contare sulla tecnologia più aggiornata negli ambiti più diversi, dal cloud alla sicurezza. E per le organizzazioni moderne questo è il punto di partenza per crescere".



L'importanza della mentalità giusta



Avere un software "a prova di futuro" non significa solo adattarsi ai cambiamenti, ma anche anticiparli. Antonio Matera, Regional Vice President CS Southeast EMEA di OpenText, sottolinea che "avere a disposizione tecnologie 'a prova di futuro' significa essere in grado di comprendere e far evolvere le proprie soluzioni". Un mindset orientato all'apprendimento continuo e alla flessibilità è cruciale. Solo attraverso una comprensione profonda delle tecnologie emergenti e delle tendenze di mercato, le aziende possono rimanere all'avanguardia e migliorare costantemente le loro soluzioni.



Rilasci continui per un'innovazione costante



I cicli di rilascio continui rappresentano una pratica fondamentale nello sviluppo software moderno.

Questo approccio implica il rilascio frequente di nuove funzionalità, miglioramenti e aggiornamenti, evitando lunghi periodi di attesa tra un update e l'altro. Le aziende devono promuovere una cultura dell'innovazione, incentivando i team a sperimentare e esplorare nuove idee. Coinvolgere gli utenti finali nel processo di sviluppo, attraverso feedback continui, permette di migliorare costantemente l'esperienza utente e adattare il software alle esigenze reali del mercato.



Piattaforme scalabili e agili



Le piattaforme scalabili e agili sono essenziali per gestire la crescita aziendale e adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie. La capacità di integrarsi con altri sistemi e tecnologie consente alle aziende di creare ecosistemi software connessi, migliorando l'efficienza operativa e la soddisfazione dei clienti. Queste piattaforme permettono un'operatività fluida e l'interoperabilità tra vari componenti tecnologici, favorendo un ambiente collaborativo e interconnesso.



Total Experience (TX) per un'esperienza utente ottimale



L'approccio basato sulla Total Experience (TX) integra diverse dimensioni dell'esperienza utente, tra cui Employee Experience (EX), Customer Experience (CX), User Experience (UX) e Multiexperience (MX).

Questa visione olistica permette di ottimizzare tutti gli aspetti dell'ecosistema software, garantendo esperienze superiori agli utenti. Considerare tutti i punti di contatto con il software consente alle aziende di rimanere tecnologicamente all'avanguardia e di offrire un valore aggiunto ai clienti. L'adozione di queste strategie non solo ottimizza gli investimenti in ambito software, ma porta benefici tangibili in termini di gestione dei dati e soddisfazione dei clienti. Guardare al futuro con una prospettiva innovativa e adattabile è essenziale per affrontare con successo le sfide di un panorama digitale in continua evoluzione.