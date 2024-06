12/06/2024 fare

Grafton, il colosso del recruiting, sbarca in Italia: ecco la nuova sfida di Gi Group

Il brand globale di Gi Group apre in Italia per i giovani talenti, Early Gen Z e Millennial

Grafton, una delle più grandi società di recruiting in Europa con oltre 1.000 consulenti in ogni continente e 40 anni di esperienza, apre la branch italiana, ampliando la propria presenza nel mondo a 20 Paesi, che diventeranno 21 nel mese di settembre con l'apertura in Messico.

Grafton è una delle più grandi società di recruiting in Europa, con oltre 1.000 consulenti in ogni continente e 40 anni di esperienza nei servizi di recruiting, talent management e soluzioni HR. Dal 2018 fa parte di Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro e una tra le principali realtà che offrono servizi e consulenza HR a livello globale.

Grazie all'integrazione con Gi Group - la prima agenzia per il lavoro italiana - Grafton arriva in Italia con 130 consulenti ed è presente con uffici lungo tutta la penisola - Milano, Torino, Padova, Bologna, Roma, Napoli, Bari. Alla capillarità sul territorio si unisce la conoscenza verticale di molteplici settori, grazie alla suddivisione in 14 specializzazioni, con un forte focus su IT, Engineering, Innovation e Diversity, Equity & Inclusion, settori e aree in crescita e all'interno delle quali si individuano alcuni dei maggiori trend e delle trasformazioni in essere del mercato del lavoro.





"L'obiettivo di medio termine è diventare anche in Italia un punto di riferimento per candidati e candidate Early Gen Z e Millennial alla ricerca di una nuova opportunità professionale, attraverso una proposta di servizi che mette al centro le relazioni e che fa della vicinanza e della condivisione dei loro valori un elemento distintivo," afferma Francesco Manzini, Amministratore Delegato di Grafton in Italia, manager con oltre vent'anni di esperienza nella consulenza, che da dieci anni ricopre ruoli dirigenziali nel settore della ricerca e selezione. Tra gli elementi per valutare un'opportunità lavorativa, la retribuzione resta quello principale ma non l'unico: opportunità di avanzamento di carriera e percorsi di sviluppo definiti, reputazione dell'azienda e possibilità di lavorare in un ambiente che promuova la coesione e la collaborazione tra colleghi, oltre che un buon equilibrio tra vita professionale e privata, rappresentano elementi rilevanti. Al contempo, l'80% dei candidati e delle candidate teme di non avere la formazione adeguata per rispondere alle richieste delle aziende per cui vorrebbe lavorare. La causa di una così diffusa insicurezza è la marginale conoscenza del mercato del lavoro.

"In Grafton siamo consapevoli che il nostro ruolo è duplice - prosegue Manzini - Verso i candidati è quello di mentori e lifecoach, siamo abilitatori di un percorso che li affianca durante la crescita professionale. E al contempo siamo consulenti delle aziende, per aiutarle a costruire una value proposition e progetti di talent acquisition che le rendano attrattive verso un target di candidati con caratteristiche così specifiche". Oltre alla ricerca e selezione, l'offerta di Grafton si completa con i servizi di Assessment, Mappatura del mercato e Recruiting Process Outsourcing, servizio di Talent Acquisition personalizzato sulla base delle esigenze del cliente. Il sistema di proposte è mirato ad offrire alle aziende clienti soluzioni intuitive, innovative e sviluppate su misura per rispondere alle molteplici sfide che si trovano ad affrontare oggi, in un mercato del lavoro sempre più competitivo.