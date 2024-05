05/06/2024 marketing

Boom delle soluzioni digitali per le aziende B2B in Italia: il digitale conquista il 30% delle imprese

Fidilio (Allianz Trade): le aziende italiane B2B si trovano di fronte alla crescente necessità di integrare piattaforme che si interfaccino senza problemi con l'ecosistema digitale già esistente

Cresce a ritmo sostenuto l'adozione di soluzioni digitali per le aziende B2B in Italia, con quasi un'impresa su tre (il 29%) che si affida a piattaforme e-commerce o portali per gestire le proprie vendite. Un trend spinto dalla globalizzazione e dalla necessità di ottimizzare i processi, che apre nuove sfide e opportunità per il mercato. Digitalizzazione in ascesa: i dati dell'indagine Allianz Trade



Secondo l'indagine "Piattaforme digitali e commercio B2B: Impatti e tendenze nel mercato italiano", realizzata da Allianz Trade in collaborazione con Format Research su un campione di 899 imprese, la digitalizzazione sta rivoluzionando il panorama B2B italiano. Le aziende che sfruttano piattaforme digitali complete per la vendita B2B sono principalmente di medie e grandi dimensioni, concentrate nel Nord Est (33% degli utilizzatori) e nel Mezzogiorno (31%). I settori più interessati sono chimica (41%), IT (38%), industria alimentare (35%) e sistema casa (33%). In media, un terzo dei loro ricavi proviene da transazioni online.



"Le aziende italiane B2B si trovano di fronte alla crescente necessità di integrare piattaforme che si interfaccino senza problemi con l'ecosistema digitale già esistente e che siano capaci di adattarsi a tutti i canali di vendita in ottica multicanale. Sebbene l'E-commerce abbia sempre più rilevanza, i canali tradizionali continuano a rappresentare un punto di contatto importante con i clienti commerciali per le imprese multicanale, che in molti casi si appoggiano prevalentemente a una rete di agenti sul territorio (43%), al teleselling (23%) o ai punti vendita fisici (14%). È quindi fondamentale disporre di strumenti digitali che migliorino l'efficienza e l'efficacia delle relazioni commerciali con i clienti, sfruttando al massimo le potenzialità di tutti i canali di vendita che ciascuna azienda già adotta o ha intenzione di adottare", afferma Massimiliano Fidilio, E-Commerce Sales Manager di Allianz Trade per la regione MMEA. "Allianz Trade Pay, la nostra soluzione di B2B Buy Now Pay Later, è progettata proprio per rispondere a queste esigenze attraverso un approccio modulare e multicanale, offrendo flessibilità e sicurezza ai nostri clienti nel contesto commerciale attuale".





Vantaggi e benefici tangibili



Le imprese che hanno adottato piattaforme digitali dichiarano una maggiore soddisfazione rispetto a quelle che non le utilizzano. Tra le funzionalità più apprezzate figurano la gestione degli ordini d'acquisto, dei pagamenti, l'anteprima del catalogo prodotti e il contatto con gli agenti. Integrazione e sicurezza: le sfide chiave



L'integrazione con i sistemi preesistenti emerge come esigenza primaria: il 68% degli utilizzatori la considera un fattore decisivo nella scelta della piattaforma. Richieste prioritarie riguardano anche la sicurezza: oltre il 50% delle imprese richiede piattaforme che proteggano dai rischi di credito e frodi, sottolineando l'importanza di sistemi sicuri e affidabili per le transazioni commerciali. Investimenti in crescita e nuove opportunità



Nonostante il 73% delle aziende gestisca ancora i pagamenti tramite strumenti tradizionali, emerge una forte spinta verso la digitalizzazione: il 60% degli utenti di piattaforme digitali pianifica investimenti per migliorare o sostituire le soluzioni esistenti, mentre il 42% dei non utilizzatori valuta di adottarle.



Le previsioni per il futuro



Secondo gli analisti, la tendenza all'adozione di soluzioni digitali per le aziende B2B è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni. Le aziende che sapranno cogliere le opportunità offerte da questo trend saranno in grado di migliorare la propria efficienza, aumentare la competitività e conquistare nuovi mercati. Focus: i fornitori preferiti



Nella scelta del fornitore di una piattaforma digitale, le imprese privilegiano società di informatica (55%) e provider specializzati in e-commerce (40%). Seguono i provider di servizi internet (19%) e le banche o compagnie di assicurazioni (15%). "Sono diverse le aziende che si stanno avvicinando alle tecnologie più recenti e intendono dotarsi in futuro di una piattaforma digitale o sostituire quella utilizzata attualmente. Tra i principali vantaggi che intravedono, ci sono la possibilità di lavorare in tempo reale, acquisire nuovi clienti, essere protetti rispetto al rischio del credito, trovare un supporto nella gestione dei diversi canali commerciali e consentire ai clienti pagamenti differiti, aumentando così i volumi di vendita e la fedeltà", aggiunge Massimiliano Fidilio.

L'adozione di soluzioni digitali rappresenta un passo fondamentale per le aziende B2B che vogliono rimanere competitive nel mercato globale. Le piattaforme digitali offrono numerosi vantaggi, tra cui una maggiore efficienza, una migliore visibilità e un accesso a nuovi clienti. Le aziende che sapranno sfruttare al meglio queste opportunità saranno in grado di prosperare nel panorama commerciale in continua evoluzione