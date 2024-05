05/06/2024 marketing

Influencer Marketing e User Generated Content: le sfide per le aziende

Miraglia (Skeepers): fondamentale che le aziende definiscano chiaramente gli obiettivi e investano in partnership durature con creator e influencer

Le aziende che investono in campagne di influencer marketing e UGC (User Generated Content) si trovano ad affrontare diverse sfide, tra cui la difficoltà di allineare gli obiettivi di marketing con le aspettative sui contenuti generati dagli utenti, la gestione di costi elevati e la necessità di coordinare un numero crescente di creator. Skeepers, tech company leader nella creazione di esperienze di acquisto autentiche attraverso contenuti spontanei generati dagli utenti (UGC), ha commissionato a Forrester uno studio per analizzare il sentiment delle aziende sull'utilizzo di creator all'interno delle proprie strategie di marketing. Lo studio ha evidenziato diverse criticità:



1. Aspettative elevate e obiettivi non sempre chiari: Le aziende si aspettano che gli UGC raggiungano obiettivi ambiziosi come l'aumento delle vendite, il coinvolgimento dei clienti e la risoluzione dei loro problemi. Tuttavia, spesso mancano obiettivi chiari e definiti per le campagne, ostacolando la valutazione della loro efficacia. 2. Costi elevati e gestione complessa: Creare contenuti UGC su larga scala può essere molto costoso.



Inoltre, la gestione di un numero elevato di creator e contenuti richiede un notevole sforzo in termini di coordinamento e coerenza. 3. Partnership occasionali e mancanza di familiarità: Le aziende tendono a collaborare con creator diversi per ogni campagna, limitando la loro comprensione del brand e del pubblico. Creare partnership più durature può aumentare l'engagement e il successo delle campagne.



Una piattaforma che aiuta le aziende a superare le sfide



Skeepers offre una piattaforma dedicata che aiuta le aziende a superare le sfide del marketing con influencer e UGC. La piattaforma permette di:



- Definire obiettivi chiari e misurabili per le campagne di influencer marketing e UGC. - Selezionare i creator più adatti al brand e al target di riferimento. - Gestire e coordinare in modo efficiente le attività di influencer marketing e UGC. - Monitorare i risultati delle campagne e ottimizzare le strategie in tempo reale.



Scegliere un partner strategico per il successo del marketing con influencer e UGC



Con la sua piattaforma e il suo know-how, Skeepers aiuta le aziende a sfruttare al meglio il potenziale del marketing con influencer e UGC per raggiungere i propri obiettivi di business.

La piattaforma offre una soluzione completa e scalabile che permette alle aziende di creare campagne di successo, aumentare il coinvolgimento dei clienti e generare risultati concreti. "Le aspettative sugli UGC sono in costante crescita, ma con esse crescono anche le sfide - ha dichiarato Roberta Miraglia, Senior Account Executive Enterprise di Skeepers -. È fondamentale che le aziende definiscano chiaramente gli obiettivi e investano in partnership durature con creator e influencer. Solo così possiamo garantire coerenza nei contenuti e massimizzare l'efficacia delle campagne di marketing. Superare questi ostacoli significa non solo migliorare le vendite e la conversione, ma anche creare una connessione più profonda e significativa con il pubblico."



Il marketing con influencer e UGC rappresenta un'importante opportunità per le aziende di raggiungere nuovi clienti e aumentare le vendite. Tuttavia, per sfruttare al meglio questo potenziale è necessario affrontare alcune sfide. Skeepers offre una soluzione completa che aiuta le aziende a superare queste sfide e a creare campagne di successo.