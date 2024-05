29/05/2024 sport

Qatar Airways diventa partner ufficiale di MotoGP

È già la compagnia aerea ufficiale di Formula 1, FIFA, la Confederazione Calcistica Asiatica, Paris-Saint Germain (PSG)

Qatar Airways e Qatar Airways Cargo: collaborazione esclusiva per la logistica del MotoGP, innovazione e sport si incontrano. Qatar Airways ha annunciato una nuova e significativa partnership con MotoGP, diventando il Partner Ufficiale della compagnia aerea e della logistica del MotoGP. Questo accordo triennale è stato formalizzato alla vigilia del Gran Premio di Francia al Le Mans, dopo il successo del Gran Premio del Qatar 2024. Il CEO di Qatar Airways, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione, affermando che "Qatar continua a dimostrare il suo impegno a essere un hub prominente per il motorsport, e la nostra nuova partnership con MotoGP ci spinge solo avanti". Logistica e trasporto per motoGP



Qatar Airways Cargo, il principale vettore cargo del mondo, fornirà il trasporto aereo di attrezzature e moto per tutte le gare di MotoGP in tutto il mondo. Questo accordo rafforza ulteriormente la posizione di Qatar come hub globale per il motorsport, consolidando il ruolo del Qatar Airways Grand Prix come evento inaugurale della stagione.



Mark Drusch, Chief Officer Cargo di Qatar Airways Cargo, ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: "Siamo entusiasti di questa nostra prima grande partnership sportiva con Dorna Sports e non vediamo l'ora di portare le moto ai loro eventi globali". Il valore di una collaborazione globale



Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha evidenziato l'importanza di avere Qatar Airways come partner: "MotoGP è uno sport globale e per spostarsi in tutto il mondo come facciamo noi, un partner come Qatar Airways ha un valore immenso per il nostro personale, il nostro carico e tutto il paddock. Efficienza ed eccellenza sono parole che ci definiscono e lo stesso vale per Qatar Airways". Questo accordo, secondo Ezpeleta, rappresenta una perfetta sinergia tra il mondo dell'aviazione e quello del motorsport. Qatar: un hub emergente per il motorsport



Il Qatar sta rapidamente guadagnando riconoscimento come uno dei principali hub per il motorsport, ospitando una vasta gamma di competizioni internazionali. Il paese ha investito in infrastrutture all'avanguardia per facilitare i viaggi dei fan verso eventi di motorsport globali, attraverso la vasta rete commerciale di Qatar Airways che copre oltre 170 destinazioni.

Questo impegno si estende anche alla rete di Qatar Airways Cargo, che serve 88 destinazioni solo in Asia, combinando destinazioni per passeggeri e cargo. La partnership con MotoGP consentirà al campionato di soddisfare meglio i fan asiatici, un mercato in crescita esponenziale per questo sport. Un impegno per lo sport globale



Qatar Airways non è nuova a partnership sportive di alto profilo. È la compagnia aerea ufficiale di Formula 1, FIFA, la Confederazione Calcistica Asiatica, Paris-Saint Germain (PSG), Internazionale Milano, e molte altre competizioni. Questo dimostra un impegno costante verso i fan dello sport in tutto il mondo, fornendo supporto logistico e aumentando la connettività globale. Con il Qatar che continua a espandere le sue infrastrutture e Qatar Airways che rafforza la sua posizione come leader nel trasporto aereo, questa partnership promette di elevare ulteriormente il profilo di MotoGP a livello globale. La sinergia tra il vettore aereo e il campionato di motorsport crea un modello di efficienza e innovazione, portando i fan più vicini ai loro eroi delle due ruote e migliorando l'esperienza complessiva degli eventi. La collaborazione tra Qatar Airways e MotoGP non è solo una strategia commerciale, ma rappresenta un passo avanti significativo verso l'integrazione dei mondi dell'aviazione e del motorsport, con benefici tangibili per entrambe le industrie e per i fan a livello globale.