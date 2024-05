22/05/2024 marketing

Il commercio digitale rallenta, ma alcune categorie brillano nell'eCommerce

Secondo il Rapporto Trimestrale Salesforce Q1 Shopping Index il periodo è in chiaro-scuro

"I consumatori sembrano rimanere cauti e tendono a ridurre le spese, probabilmente risparmiando per acquisti più rilevanti nel corso dell'anno", afferma l'ultimo Rapporto Trimestrale Salesforce Q1 Shopping Index, che analizza i trend dello shopping online attraverso le transazioni di oltre un miliardo di consumatori in tutto il mondo. Nonostante il rallentamento generale del commercio digitale, alcuni settori continuano a registrare una forte crescita delle vendite online. Secondo i dati, le categorie salute e bellezza (+12%) e borse (+7%) hanno registrato la maggiore crescita di vendite online, mentre elettronica di consumo e giocattoli hanno subito i cali più significativi (rispettivamente -13% e -12%).



Traffico e-commerce in Italia: crescita trainata dai dispositivi mobili



In Italia, il commercio digitale su base annua è cresciuto del 5%, segnando un leggero decremento (-1%) rispetto all'ultimo trimestre del 2023. Il traffico e-commerce ha registrato una crescita complessiva del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con i dispositivi mobili che hanno guidato la crescita, aumentando del 6% rispetto al 2023.



Inoltre, il traffico e-commerce generato dai social media in Italia è cresciuto del 9%, mentre il traffico social generato da tablet ha registrato un incremento del 18% e quello da smartphone del 10% rispetto al primo trimestre del 2023.



Trend globali: consumatori più cauti, ma alcune categorie in crescita



A livello globale, il commercio digitale è cresciuto del 2% rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. Tuttavia, il traffico globale da dispositivi mobili è aumentato del 5% su base annua, mentre quello generato da PC è diminuito del 9%. Il traffico e-commerce generato dai social media a livello globale è cresciuto del 9% rispetto al primo trimestre del 2023, con un incremento del 24% per il traffico social generato da tablet e dell'11% per quello da smartphone. Nonostante la crescita, i consumatori hanno effettuato il 3% di ordini in meno rispetto all'anno precedente, probabilmente a causa di un maggiore aumento dell'inflazione che li ha spinti a contenere i costi.



Un mercato in evoluzione, con opportunità e sfide



Il rapporto Salesforce Q1 Shopping Index evidenzia un mercato in continua evoluzione, con alcune categorie che registrano una forte crescita delle vendite online, mentre altre affrontano sfide significative.

I consumatori sembrano diventare più cauti nelle loro spese, ma allo stesso tempo emergono nuove tendenze e opportunità per le aziende che operano nel commercio digitale.