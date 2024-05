22/05/2024 marketing

Kantar punta a quantifica le regole del marketing

Capeci (Kantar): Blueprint for Brand Growth di Kantar rappresenta un nuovo standard per il design e l'ottimizzazione del marketing strategico

Kantar, gruppo leader di brand advisory e insight, presenta oggi Blueprint for Brand Growth, un'analisi di oltre 6,5 miliardi di dati attitudinali e di comportamento d'acquisto a livello globale dell'ultimo decennio. L'analisi, durata un anno, rivela i fattori chiave della crescita del brand e fornisce un framework decisionale che consente ai marketer di monitorare e attivare le leve di crescita che definiscono il futuro del loro brand. Blueprint è il risultato della collaborazione tra gli esperti di Kantar, i leader del settore e un'analisi che combina gli esclusivi asset di dati Kantar BrandZ e Worldpanel. Il lavoro scaturito nasce dalla volontà di rispondere a questa domanda: "Come possono i marketer guidare meglio la crescita del proprio brand?". Lo studio dimostra che i brand crescono se sono Meaningful e Different per un maggior numero di persone. I brand infatti che sono Meaningful e Different per più consumatori, oggi registrano una penetrazione nel mercato 5 volte superiore rispetto agli altri brand ed hanno un vantaggio nella crescita in penetrazione nei prossimi 2 anni.



Per ottenere una differenza significativa, i 3 Acceleratori per la Crescita e il decision-making framework che Kantar raccomanda ai marketer di attivare sono:



Predisporre più persone: la creatività, la pubblicità e l'esperienza creano una differenza significativa e una predisposizione all'acquisto per il brand. Se eseguiti in modo ottimale, questi fattori determinano una quota di volume 9 volte superiore, un prezzo medio di vendita 2 volte superiore e una probabilità 4 volte superiore di crescita futura. Essere più presenti: ottimizzando la distribuzione, il customer journey, l'assortimento, il packaging, i prezzi e le promozioni, i brand hanno 7 volte più buyer. Trovare nuovi spazi: l'innovazione incentrata sull'identificazione di territori incrementali (motivazione, occasioni, categorie e servizi correlati) raddoppia le possibilità di crescita di un brand. Aumentare il numero di occasioni del 10% si traduce in una crescita del fatturato del +17%. Blueprint arricchisce gli attuali studi di settore focalizzati sulle modalità di crescita dei brand.