L'AI al centro delle strategie di business

Le aziende leader si incontrano all'ottava edizione di RPA & Intelligence Automation

IKN Italy presenta l'ottava edizione di RPA & Intelligent Automation: l'appuntamento che riunisce le aziende leader che hanno messo al centro della loro strategia di business l'Intelligenza Artificiale è in programma a Milano il prossimo 22 maggio.



La recente approvazione da parte del Parlamento Europeo dell'Artificial Intelligence Act, che mira ad introdurre un quadro comune normativo e giuridico in tema di AI, pone le aziende in una situazione di urgenza in termini di adeguamento, che implica dover affrontare nuovi costi e ridefinire i propri processi. La protezione del dato utilizzato e generato dalle soluzioni innovative adottate è il principale obiettivo della normativa. L'evento dedicherà spazio al tema anche grazie alla partecipazione di William Nonnis, Analista tecnico per la digitalizzazione e innovazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione PNRR - Digitalizzazione e Innovazione, che presenterà le linee guida, gli impatti e le opportunità in seguito all'approvazione dell'AI ACT.



"GenerativeAI: next step della Smart Automation" è il focus principale della nuova edizione di RPA & Intelligent Automation che andrà ad affrontare in modo dettagliato le modalità di utilizzo di RPA&GenAI per automatizzare i processo di Data Analytics consentendo una gestione più efficiente e precisa dei dati: i relatori si confronteranno sul tema, analizzandolo da diverse angolature, a partire dalle nuove skill che si renderanno necessarie, oltre alle modalità per valutare l'efficacia dei programmi di reskilling e garantire che i dipendenti acquisiscano le competenze necessarie. Verranno anche stimati i potenziali risparmi di costi e risorse come conseguenza dell'introduzione della GenAI e quali saranno le nuove opportunità nate dall'utilizzo di queste nuove tecnologie. Gli speaker si confronteranno in merito agli investimenti da attuare in nuove piattaforme, anche Low Code e No Code, per ottenere una maggiore scalabilità. RPA & Intelligent Automation presenterà 15 Case Study innovativi sull'utilizzo di AI, GenAI e soluzioni di RPA & Smart Automation a partire da Generali Investments che, con l'innovativo e pluripremiato progetto "Citizen Developer", punta a sprigionare il potenziale di risorse non IT e di creare applicazioni con piattaforme low e no code, e dall'AI Excellence Center di Credem, nato per fornire linee guida sull'utilizzo di AI nell'automazione a supporto dell'ufficio compliance.

Si vedranno gli utilizzi anche nel mondo del turismo, con il contributo di Alpitour che presenterà il progetto AI & LLM creato per continuare a migliorare l'esperienza di viaggio del cliente.



A confronto quattro casi di successo sulla Conversational AI per una migliore CX realizzati da Sisal e dal Gruppo FWU: la platea avrà modo di conoscere le strategie adottate per intensificare l'engagement dei clienti per offrire un'esperienza più personalizzata e orientata alle esigenze individuali. Takeda Manufacturing, Gi Group, Iren Gas e Luce e OT Consulting presenteranno la propria expertise su come ottimizzare i processi evolvendosi da Data Analytics al Process Mining e creare un gemello digitale per individuare inefficienze di processo



L'evento avrà un taglio internazionale grazie al contributo di Naweess Dad, IT&D Senior Product Manager, Omnichannel Commerce di Reckitt Londra e Vineet Mehra, Senior Platform Product Owner di A.

P Moller - Maersk Logistic & Services USA. Dad tratterà del futuro della finanza e presenterà la strategia utilizzata in azienda per sfruttare i dati per favorire la crescita dell'automazione e diventare una data driven company; mentre Mehra racconterà l'esperienza di Maersk Logistics su come passare dall'analisi all'azione con l'elaborazione intelligente della documentazione basata su AI.



