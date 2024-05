22/05/2024 fare

L'Intelligenza Artificiale al servizio della sicurezza fisica

Enríquez (Genetec): preferiamo riferirci a questa tecnologia come acronimo di "Automatic Intelligence"

Genetec promuove l'Intelligenza Artificiale responsabile per la sicurezza fisica. L'intelligenza artificiale (AI) è diventata un potente strumento per l'automazione e l'efficienza dei processi in diversi settori. Tuttavia, man mano che l'intelligenza artificiale diventa sempre più onnipresente, sorgono preoccupazioni sulla sua sicurezza e il suo utilizzo responsabile. Genetec, provider d'eccellenza per le tecnologie di sicurezza unificata, per la protezione pubblica, per i processi aziendali e di soluzioni di business intelligence, affronta queste preoccupazioni promuovendo l'Intelligenza Artificiale responsabile. I Large Language Model (LLM), come il famoso ChatGPT di OpenAI, stanno trasformando il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Questi LLM possono svolgere una vasta gamma di compiti, dalla scrittura di contenuti fino al supporto nei processi decisionali. Un'evoluzione veloce che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla responsabilità del suo utilizzo. Secondo Rafael Martín Enríquez, Direttore Vendite Sud Europa di Genetec, "l'intelligenza artificiale ha un potenziale incredibile per migliorare la sicurezza, ma comporta anche rischi che non dovremmo sottovalutare.



È fondamentale comprendere i limiti e i potenziali pericoli dell'IA nel contesto della sicurezza, dove l'uomo deve avere sempre l'ultima parola. Per questo motivo, noi di Genetec, preferiamo riferirci a questa tecnologia parlando di Machine Learning o intendendo l'acronimo AI come Automatic Intelligence". Gli LLM si basano sull'apprendimento automatico e sull'elaborazione del linguaggio naturale, consentendo di rispondere a domande e di generare contenuti di valore. Tuttavia, questi modelli non sempre producono risposte accurate e prive di errori, dunque, se parliamo di applicazioni di sicurezza, la questione diventa molto seria e delicata. Uno dei rischi principali degli LLM consiste nella possibilità di creare "allucinazioni della verità", in cui il modello può generare risposte che sembrano plausibili, ma non sono basate su dati reali. Inoltre, vi è una preoccupazione per la privacy e la riservatezza, poiché gli LLM possono imparare da dati che sono riservati, divulgare informazioni sensibili e individui malintenzionati possano utilizzare l'intelligenza artificiale per attività criminali come, ad esempio, scrivere codici per sfruttare vulnerabilità o trovare modi per hackerare applicazioni e protocolli.

In ambito sicurezza, Genetec si impegna a favore di un'intelligenza artificiale responsabile e ha stabilito tre principi fondamentali alla base del proprio approccio nei confronti dell'AI:



Privacy e governance dei dati: Genetec utilizza set di dati conformi alle normative sulla protezione dei dati e adotta misure per renderli anonimi, ove possibile. Trasparenza ed equità: l'azienda si impegna a migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei suoi modelli di intelligenza artificiale e cerca di renderli coerenti per gli utenti. Decisioni prese da esseri umani: Genetec sottolinea che gli esseri umani devono essere i protagonisti dei processi decisionali quando si parla di sicurezza. L'intelligenza artificiale viene implementata in vari modi in ambito sicurezza: velocizzando i tempi delle indagini, migliorando la sicurezza informatica, automatizzando le attività di conteggio delle persone. Genetec promuove un'implementazione responsabile dell'intelligenza artificiale e grazie alla sua piattaforma di sicurezza aperta - Security Center SaaS - consente ai professionisti di sfruttare le applicazioni di intelligenza artificiale che più si adattano alle loro esigenze.

In sintesi, l'AI ha un grande potenziale nel campo della sicurezza, ma il suo utilizzo responsabile e consapevole è essenziale per evitare rischi e imprevisti. Genetec guarda all'intelligenza artificiale responsabile per la sicurezza e si impegna a mantenere l'essere umano sempre al centro per quanto riguarda privacy, equità e processi decisionali.