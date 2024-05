22/05/2024 fare

La Generazione Z nel mondo del lavoro: collaborazione, etica e sfide

Albergoni (Linkedin): una generazione aperta e pronta a cogliere le opportunità di crescita e miglioramento

La Generazione Z sta progressivamente trovando il proprio spazio nel mondo del lavoro, acquisendo consapevolezza del proprio ruolo e confrontandosi con le generazioni più senior. Secondo un'indagine condotta da LinkedIn, il 77% dei giovani professionisti italiani ritiene che ogni generazione apporti competenze specifiche e valore aggiunto sul luogo di lavoro. Nonostante le apparenti divergenze, il 78% degli intervistati sostiene di avere molto da imparare dai colleghi più esperti. Questo dato è in linea con i coetanei di Paesi Bassi (78%), Medio Oriente e Nord Africa (76%) e Regno Unito (72%). La maggioranza dei giovani lavoratori italiani (77%) considera fondamentale la promozione di ambienti di lavoro intergenerazionali, mentre il 78% crede che una comunicazione più efficace possa migliorare produttività, opportunità di apprendimento e morale dei team. Tuttavia, solo il 42% della GenZ si sforza di interagire con generazioni diverse sul posto di lavoro. Quando cercano supporto, il 69% preferisce rivolgersi ai Millennials, seguiti dalla Generazione X (62%) e dai Baby Boomers (52%). Le principali aree in cui i giovani italiani cercano aiuto riguardano il miglioramento delle hard skill (52%), la definizione degli obiettivi professionali (39%) e la ricerca di mentorship (30%).



Più della metà degli intervistati (53%) percepisce un atteggiamento giudicante o idee errate da parte dei colleghi senior riguardo all'approccio lavorativo della GenZ. Il 23% dei giovani italiani si sente a disagio nel chiedere aiuto a professionisti di altre generazioni, temendo di risultare poco seri (41%). L'empatia e la comprensione reciproca rappresentano un punto critico, soprattutto considerando le diverse circostanze economiche e sociali in cui ogni generazione ha iniziato il proprio percorso professionale. Il 55% dei giovani professionisti italiani ritiene che chi ha mosso i primi passi durante la pandemia necessiti di maggior supporto, in particolare nello sviluppo delle soft skill. Contrariamente alle opinioni diffuse, la ricerca di LinkedIn suggerisce che le aspettative della GenZ non siano irrealistiche. Per il 72% degli intervistati di tutte le età, l'appagamento professionale è una priorità, così come la stabilità (61%). Il 73% è disposto a lavorare duramente se il lavoro ha un significato, e il 63% dei giovanissimi crede che tutti dovrebbero condividere gli stessi principi di etica professionale, indipendentemente dalla generazione di appartenenza.

"Le idee, le opinioni e in definitiva l'approccio al mondo del lavoro che emerge dall'indagine che abbiamo condotto tra professioniste e professionisti della GenZ è per molti aspetti illuminante: ne emerge una generazione aperta e pronta a cogliere le opportunità di crescita e miglioramento, disponibile a imparare dai colleghi più avanti nel percorso di carriera" commenta Marcello Albergoni, Country Manager di LinkedIn Italia. "Per i leader è importante tener presente che, nonostante la giovane età, i giovanissimi sono il futuro delle aziende. E svolgono un ruolo imprescindibile nella costruzione di una forza lavoro diversificata, i cui membri abbiano competenze e capacità differenti. Per questo penso sia oggi più che mai importante, in termini di talent retention e attraction, creare un ambiente di lavoro intergenerazionale, aperto, e accogliere il bisogno di appartenenza di chi è entrato nel mondo del lavoro durante o subito dopo la pandemia, in circostanze più sfidanti rispetto ai colleghi di altre generazioni".