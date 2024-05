22/05/2024 fare

Hydrogen Valley: quali sono le figure professionali più richieste?

Aldeghi (Hunters Group): nei prossimi 12 mesi cresceranno del 12% le richieste di professionisti con competenze negli ambiti dell'efficienza energetica

L'Italia sta investendo nella creazione di Hydrogen Valley, distretti dedicati alla produzione e all'utilizzo dell'idrogeno come fonte di energia pulita. Questi progetti, finanziati dal PNRR, genereranno nuove opportunità di lavoro in diversi settori, con figure professionali altamente richieste. Il via attraverso i fondi del PNRR. "Questi hub - precisa Gionata Aldeghi, Manager Renewables & Energy Efficiency Division e Industry Leader di Hunters Group, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato - creeranno nuovi posti di lavoro, soprattutto ad alta specializzazione e daranno una forte spinta anche all'economia dei territori sui quali sorgeranno. Dal nostro osservatorio emerge un quadro molto confortante dal punto di vista occupazionale: nei prossimi 12 mesi, infatti, cresceranno del 12% le richieste di professionisti con competenze negli ambiti dell'efficienza energetica, delle fonti di energia rinnovabile e, come abbiamo visto, legate alla produzione, alla conservazione e all'utilizzo dell'idrogeno. È un'occasione estremamente importante che non possiamo permetterci di sprecare se vogliamo che il nostro paese diventi uno dei leader nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno verde".







Quali professionisti saranno i più richiesti?



Tra le figure professionali maggiormente richieste nell'ambito dell'Hydrogen Valley troviamo:



- Energy manager: esperto nel risparmio energetico, si occupa di valutare il consumo energetico delle aziende e di realizzare progetti per aumentarne l'efficienza. La retribuzione annua lorda si aggira tra i 60.000 e 90.000 euro. - Esperto in gestione energetica (EGE): supporta le imprese nella gestione razionale dell'energia. Lo stipendio annuo lordo varia tra i 35.000 e 60.000 euro, a seconda dell'esperienza. - Data scientist e data analyst: figure chiave per l'analisi e la gestione dei dati, con retribuzioni interessanti che oscillano tra i 35.000 e 45.000 euro annui lordi. - Informatico ambientale: specialista in meteorologia, controlli e monitoraggio ambientali. Altre figure professionali richieste:



Oltre a quelle già elencate, l'Hydrogen Valley creerà opportunità di lavoro anche per:



- Progettisti e installatori di impianti per la produzione dell'idrogeno: figure sempre più richieste con l'avanzare del processo di decarbonizzazione.

- Progettista elettrico: laureato in ingegneria elettrica, si occupa della progettazione e del collaudo degli impianti elettrici. Lo stipendio annuo lordo varia dai 30.000 ai 35.000 euro per le figure junior, fino a 65.000 e 70.000 euro per i manager. - Permitting manager: responsabile di richiedere le autorizzazioni per la costruzione degli impianti. Il suo compenso oscilla tra i 30 e i 60.000 euro annui lordi. - Project manager: segue e coordina l'intero progetto, dalla fase iniziale alla sua realizzazione. La retribuzione annua lorda varia tra i 35.000 e i 40.000 euro per i profili junior, fino a 65.000 e 80.000 euro per i responsabili di grandi commesse. - Machine learning engineer: sviluppa dashboard, algoritmi di machine learning, database e framework per l'analisi dei dati. Lo stipendio annuo lordo va dai 35.000 per i profili junior ai 50.000 euro per quelli senior. - Sales engineer: responsabile dello sviluppo dei rapporti commerciali con i clienti e dell'ampliamento del business.

La retribuzione annua lorda si aggira tra i 50.000 e i 60.000 euro, con una componente variabile.



Come prepararsi per le nuove opportunità di lavoro:



Per cogliere le nuove opportunità lavorative nell'Hydrogen Valley, è importante acquisire competenze specifiche nel settore. Diverse università e centri di formazione stanno già offrendo corsi e percorsi di specializzazione dedicati all'idrogeno e alle tecnologie ad esso associate.