22/05/2024 fare

Benessere al centro: la nuova ricetta per il successo aziendale

Mariani (AB Lavoro): è svanita quasi del tutto quella fedeltà nei confronti della propria azienda

Nel mondo del lavoro in evoluzione, le aziende si trovano ad affrontare una sfida importante: attrarre e trattenere i talenti migliori. Per riuscirci, è fondamentale costruire un modello di lavoro basato su tre pilastri fondamentali: stipendio adeguato, crescita professionale e flessibilità.



Benessere al centro



Come sottolinea Massimo Mariani, di AB Lavoro, società di ricerca e selezione di personale qualificato, "stare bene anche in ufficio è ormai indispensabile". I lavoratori, indipendentemente dal ruolo o dall'esperienza, non sono più disposti a sacrificare la vita privata a favore della carriera. Questo cambiamento di mentalità può portare a una vera e propria rivoluzione culturale, con un impatto significativo sul business. I professionisti più qualificati sono più propensi al cambiamento e non si aspettano più di rimanere per sempre nella stessa azienda.



Attrarre e trattenere i talenti



Questo cambio di paradigma mette a dura prova le aziende che faticano ad attrarre e trattenere i talenti.



Il lavoro non è più l'unica priorità o fonte di realizzazione personale: se manca l'equilibrio tra vita privata e professionale, o se gli obiettivi aziendali non coincidono con quelli personali, i lavoratori sono pronti a cercare nuove opportunità.



Stipendio e benefit



Secondo Giacomo Grilli, sempre di AB Lavoro, lo stipendio rimane un elemento chiave nella scelta di un nuovo lavoro. I candidati si aspettano una retribuzione commisurata all'esperienza e al ruolo, soprattutto in un contesto economico complesso come quello attuale. Valutano con favore anche benefit non monetari come buoni pasto, dispositivi tecnologici o assicurazioni medico-sanitarie integrative.



Investire nelle persone



Concentrarsi su ciò che conta di più per le persone è la chiave per non perdere i migliori talenti. Le aziende che investono nella crescita professionale dei propri dipendenti, offrono flessibilità e un ambiente di lavoro positivo sono più propense a fidelizzare i propri collaboratori e a raggiungere il successo nel lungo termine.