22/05/2024 digital

Iniziata l'era dei computer per l'intelligenza artificiale personale

Lenovo Thinkpad con AMD Ryzen AI per una workstation mobile ottimizzata per l'AI

Lenovo ha recentemente presentato il ThinkPad? P14s Gen 5, una workstation mobile progettata per professionisti che richiedono prestazioni elevate in un formato portatile da 14 pollici. Questo dispositivo, dotato di un impressionante display 16:10, è alimentato dai processori AMD Ryzen PRO 8040 HS-Series, noti per la loro efficienza energetica e le funzionalità integrate di intelligenza artificiale (AI).



Prestazioni ottimizzate per flussi di lavoro AI



I processori AMD Ryzen PRO HS-Series sono dotati di un'unità di elaborazione neurale (NPU) integrata, che consente di ottimizzare le prestazioni nei flussi di lavoro AI. Questo rende il ThinkPad P14s Gen 5 ideale per eseguire applicazioni come AutoCAD, Revit e SOLIDWORKS con prestazioni impeccabili, grazie anche alle certificazioni ISV (Independent Software Vendor) e alla grafica AMD Radeon integrata.



Sicurezza e durata per i professionisti in movimento



Il ThinkPad P14s Gen 5 è progettato per gli utenti che lavorano in mobilità, offrendo funzioni di sicurezza avanzate ThinkShield? e superando i rigorosi test MIL-SPEC per garantire la massima durata.



Questa workstation mobile combina prestazioni, sicurezza e portabilità in un unico dispositivo.



AMD Ryzen AI: un salto di qualità nell'AI per PC



AMD conferma il suo impegno nell'innovazione dell'AI per PC con l'integrazione di AMD Ryzen AI nel Lenovo ThinkPad P14s Gen 5. I nuovi processori Ryzen AI sfruttano la CPU, la GPU e la NPU on-chip per offrire una potenza di calcolo di 39 AI TOPS, quasi 3,5 volte superiore rispetto alla generazione precedente. Questo progresso tecnologico migliora l'esperienza dell'utente, fornendo prestazioni superiori per la collaborazione abilitata dall'AI, la creazione di contenuti, l'analisi dei dati e molto altro.



Gestibilità e sicurezza di livello aziendale



Le tecnologie AMD PRO offrono funzioni di gestibilità di livello aziendale per i responsabili IT, semplificando le operazioni e fornendo funzioni di sicurezza integrate che lavorano in sinergia con ThinkShield per proteggere da attacchi sofisticati. Inoltre, garantiscono una stabilità senza precedenti per il software aziendale.