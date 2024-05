22/05/2024 economia

Tassi più alti più a lungo? Sei consigli per investire evitando le insidie

Russell-Dowe (Schroders): come cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati

L'ossessione del mercato per i dati giornalieri e il loro impatto sul percorso dei tassi d'interesse statunitensi è un rumore che dovrebbe essere ignorato. Per orientarsi nel contesto attuale è più importante concentrarsi sui fondamentali e sulla struttura del debito delle economie avanzate. I rendimenti più elevati sono arrivati, ma i premi per il rischio più bassi nei mercati tradizionali devono essere esaminati. Quest'anno l'attenzione del mercato si è concentrata su quanto presto e quanto spesso la Fed taglierà i tassi di interesse. La maggior parte ha iniziato l'anno sovrastimando ampiamente il potenziale di riduzione dei tassi di interesse. Come team specializzato nel Private Debt & Credit Alternatives, abbiamo elaborato sei consigli per evitare le insidie degli ultimi due anni e cogliere le opportunità offerte dai mercati.



Ignorare il rumore e concentrarsi sui fondamentali



Concentrarsi sui singoli dati è una follia. Affinché la Fed (e le altre banche centrali) agiscano è necessario un ritorno coerente all'obiettivo.



I dati giornalieri sono incoerenti e l'incoerenza è nemica della normalizzazione dei tassi. Piuttosto che dipendere da strategie che richiedono una certa direzionalità dei tassi per avere successo, consigliamo di concentrarsi sui fondamentali e di ridurre la sensibilità a quei fattori che probabilmente saranno più volatili.



Non sorprendersi di fronte alla solidità dell'economia USA



Non ci aspettiamo una recessione negli Stati Uniti. I pilastri economici (consumatori, imprese e banche) non sono deboli. Anche l'eccesso di offerta in alcuni settori immobiliari commerciali difficilmente porterà a una recessione. Gli stimoli fiscali, attraverso misure come l' Inflation Reduction Act e il CHIPS and Science Act, stanno avendo un impatto economico positivo. I consumatori statunitensi stanno vedendo aumentare i propri redditi, il che dovrebbe favorire l'economia attraverso una forte spesa per i consumi. L'economia è sana, e la Fed ha tempo.







Non assumersi rischi che non sono sufficientemente ricompensati



I mercati sono anormali: la liquidità, sotto forma di T-bills, rende più dell'Indice delle società investment-grade.