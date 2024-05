22/05/2024 cover

Maria Teresa Minotti (PayPal): i pagamenti elettronici sono un abilitatore di business anche per le PMI

Il Buy Now and Pay Later è diventata un'abitudine e ora è attivo anche per la Pubblica Amministrazione

Abbiamo incontrato Maria Teresa Minotti, Senior Country Director di PayPal Italia, in occasione della presentazione del sondaggio YouGov su un campione di 1.000 intervistati rappresentativi della popolazione italiana (aprile 2024), ma anche per fare il punto sui pagamenti in Italia.



Cosa è emerso dalla recente ricerca che PayPal ha lanciato e cosa l'ha colpita in particolare?



Ci sono un paio di dati che mi hanno colpito personalmente. L'86% delle aziende italiane sono aperte all'utilizzo di intelligenza artificiale generativa in vari ambiti, dalla logistica al miglioramento del customer service alla gestione della user experience. Nel contesto del mercato italiano, è un dato molto positivo e importante da tenere in considerazione. Inoltre, è già rilevante il numero di aziende che stanno applicando innovazione tecnologica per migliorare i servizi che offrono tramite la gestione dei dati con intelligenza artificiale.



Quanto sono i clienti italiani?



I dati di aprile ci dicono che abbiamo 11.



6 milioni di account attivi in Italia (consumatori e merchant), 427 milioni nel mondo di cui 120 milioni in Europa, il volume dei pagamenti è di 1.93 trilioni di dollari e 31.5 miliardi di transazioni realizzate. Il sondaggio ci ha anche mostrato una serie di informazioni aggiuntive: più di 8 italiani su 10 pagano online le bollette della pubblica amministrazione (PA), soprattutto quelle delle utenze (73%) e delle

tasse (65%). Ma ci sono anche delle peculiarità generazionali: per il 64% dei Boomers, le bollette della PA sono state uno dei primi pagamenti effettuati online, mentre il 30% dei Millennials divide il costo delle bollette con i genitori o il partner. Ci sono anche dati interessanti relativi al pagamento online tramite QR code nell'app, che è una funzione apprezzata tra chi conosce e usa PayPal per cui il 43% lo considera un modo veloce per effettuare pagamenti

e il 36% dichiara che è facile da usare. Elementi incoraggianti.











Cosa ci puoi dire riguardo al servizio di pagamento in 3 rate di PayPal, che sta crescendo in maniera significativa in Italia?



Abbiamo lanciato questa funzionalità circa 2 anni fa in Italia e i risultati sono veramente sorprendenti.

Abbiamo ascoltato una delle esigenze dei consumatori di poter avere una formula di pagamento dilazionato in 3 rate. Siamo al momento l'unica opzione di pagamento che offre la possibilità di pagare in 3 rate anche alla pubblica amministrazione, un vantaggio importante per chi deve affrontare periodicamente delle spese significative. Inoltre, chi ha l'opzione di scegliere tra pagare subito o in 3 rate senza costi aggiuntivi, ha la possibilità di controllare meglio il proprio budget, un tema abbastanza cross-generazionale in questo momento economico del nostro paese.



Quali novità ci sono per quanto riguarda i servizi di PayPal per le piccole e medie imprese?



Abbiamo annunciato il lancio di PayPal Complete Payment, una piattaforma di pagamento che consente alle piccole e medie imprese di offrire ai propri clienti lo stesso livello di servizio e user experience delle grandi imprese. Oltre ad offrire PayPal e l'opzione "Pay in 3", offre una serie di altri metodi di pagamento alternativi a livello globale (ad esempio Apple Pay o Google Pay) e locale. Questo consente in particolare alle PMI, con una sola integrazione, di offrire una gamma di opzioni di pagamento alla propria clientela.

Secondo i dati dell'eCommerce Index di PayPal, il 49% degli acquirenti italiani ha abbandonato il carrello al momento del pagamento. Tra questi è la Generazione Y la più sensibile, con una percentuale di abbandono del 64%. Allo stesso tempo, il 31% dei consumatori italiani è più propenso a completare l'acquisto, piuttosto che abbandonare il carrello, se è disponibile il loro metodo di pagamento preferito.



C'è poi il discorso di come gli utenti pagano per semplificare i processi.



Abbiamo attivato la funzionalità di memorizzazione sicura dei metodi di pagamento per un'esperienza di checkout più semplice. Questa nuova soluzione permette alle piccole imprese idonee di consentire ai propri clienti di memorizzare in modo sicuro i loro metodi di pagamento su PayPal per acquisti futuri. Questo offre un'esperienza di shopping senza soluzione di continuità per i consumatori e aiuta le piccole imprese a incrementare le conversioni e ad ottenere acquirenti abituali. Inoltre, PayPal offre integrazioni con varie piattaforme di e-commerce, ad esempio Prestashop, TeamSystem e Big Commerce, consentendo ai clienti di accedere in modo semplice e immediato a questa nuova soluzione.





Ma avete anche innovato nei servizi.



Grazie alla nuova funzionalità Package Tracking, le aziende possono sincronizzare le informazioni sugli ordini e sulla tracciabilità. La condivisione dei dati di tracciamento con PayPal aiuta le aziende a ridurre il numero delle controversie con i clienti e semplifica il processo di risoluzione, grazie all'eliminazione delle risposte manuali e alla riduzione dei costi. E per contribuire alla sicurezza delle piccole imprese in un ambiente in cui le frodi sono in continuo aumento, PayPal Complete Payments continuerà a offrire i servizi di Protezione Frodi, Protezione Chargeback, Gestione Controversie e Protezione Vendite per le transazioni idonee. Ora le piccole imprese possono scegliere tra tariffe flat e flessibili, in modo da ottenere il pagamento anticipato dell'intero importo e conoscere nel dettaglio i costi di elaborazione.



Ci puoi parlare della possibilità di fare donazioni alla fine del processo di pagamento con PayPal?



"Give at Checkout" è la nostra funzione, lanciata circa 2 anni fa in Italia, che consente con un click al momento del checkout di donare 1? alla propria causa o ente non profit preferito.

È molto facile farlo dal nostro sito, dalla nostra app, oppure scegliendo la no profit visualizzata in quell'istante. Questa funzionalità, che richiede un effort minimo nel momento in cui si sta già facendo un pagamento, ha avuto un grandissimo successo nel nostro mercato. Da gennaio 2023, in poco più di un anno, sono stati donati oltre 2 milioni di euro, un risultato veramente importante se pensiamo che sono donazioni da 1? a transazione. Lo vediamo dal riscontro dei nostri partner charity e dalla generosità dei nostri clienti.