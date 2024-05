15/05/2024 marketing

Prima Assicurazioni: quando i clienti vengono prima di Hollywood

Ottathycal (Prima Assicurazioni): oggi l'azienda sta crescendo oltre le previsioni e dobbiamo comunicare in modo differente

Prima Assicurazioni, l'insurtech che ha rivoluzionato il mercato assicurativo italiano, lancia una nuova campagna pubblicitaria multicanale che ribadisce la centralità dei propri clienti. L'azienda, fondata nel 2015, si è affermata in uno scenario altamente competitivo grazie ai suoi valori e ai suoi servizi innovativi, semplici e accessibili. La ricetta del suo successo include anche un'attenzione ai dettagli e una solida struttura che garantisce un'esperienza cliente eccezionale.



"Tu, Prima": una piattaforma strategico-comunicativa



TBWA Italia ha lavorato a quella che può essere definita una vera e propria piattaforma strategico-comunicativa, intitolata "Tu, Prima". Non si tratta semplicemente di uno slogan, ma di un modo di essere, di concepire e guidare il business, di stabilire le proprie priorità e le tappe del proprio sviluppo. L'ironia e il divertimento sono gli elementi chiave della campagna, che sarà trasmessa sui principali canali TV, stampa, digital, social e radio.



L'esperienza cliente al centro



Prima Assicurazioni ha sempre puntato su servizi innovativi e su un'esperienza cliente di alto livello, sia digitale che umana.



L'azienda offre un sito web, un'app e, più recentemente, un network di agenzie e broker su tutto il territorio italiano, garantendo così un servizio consulenziale su misura, chiaro e affidabile. Questa combinazione di innovazione e approccio umano ha portato Prima a riconoscimenti internazionali anno dopo anno. La campagna "Tu, Prima" sottolinea proprio l'attenzione dell'azienda agli aspetti più personali del rapporto con i clienti e la sua filosofia vincente. Risponde inoltre alla domanda emersa dall'analisi delle aspettative dei consumatori: integrare l'esperienza digitale con un "human touch" e una forte personalizzazione. La piattaforma conferisce nuovo valore all'esperienza, alla crescita e alla solidità di Prima, alla sua ricerca continua di soluzioni innovative e alla sua tensione verso il futuro. Mostra la forza di un approccio omnicanale, umano e personalizzato, che mette il cliente e le sue esigenze al centro.



Mettendo i clienti "davanti a tutto"



E come far comprendere al pubblico che i clienti vengono davvero prima di tutto? La campagna lo fa letteralmente, mettendo i clienti davanti a un testimonial di livello internazionale: Patrick Dempsey, attore di Hollywood amato e acclamato.

Nei diversi soggetti TV, Dempsey inizia a parlare di Prima Assicurazioni, ma viene sempre interrotto e addirittura nascosto dai clienti, che diventano i veri protagonisti. Una ragazza che si asciuga i capelli, una coppia pronta per una gita in kayak, un papà che gioca con la figlia: sono loro a entrare in scena, spostando il focus della macchina da presa su di loro. La linea che firma la campagna lo conferma: "Per Prima vieni davvero prima di tutto. Anche di Patrick".

"Noi lavoriamo da sempre al fianco delle persone. Sia grazie al supporto della tecnologia che della nostra rete di agenti, Prima è in costante contatto con i suoi oltre 3 milioni di clienti per raccogliere i loro feedback e ascoltarne le esigenze, così da poter offrire prodotti e servizi sempre più personalizzati e studiati appositamente per loro", ha commentato George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni. "Lo facciamo perché crediamo nella centralità delle persone, sia dei nostri dipendenti che di chi ci sceglie come compagnia assicurativa.

Con questa campagna Prima vuole mettere in scena la propria filosofia, sempre orientata a restituire valore ai clienti, senza tradire mai il fatto che 'Tu' venga 'Prima' di tutto il resto".