15/05/2024 digital

NetSuite EPM: la soluzione per una gestione aziendale più intelligente

Unifica la gestione dei processi di pianificazione, definizione del budget, previsione, riconciliazione dei conti, chiusura finanziaria e reportistica di tutta l'organizzazione

Le aziende dell'area EMEA possono ora beneficiare di una maggiore visibilità sui processi interni e prendere decisioni più informate grazie a NetSuite Enterprise Performance Management (EPM), la suite software di Oracle NetSuite. Questa soluzione unifica la gestione dei processi di pianificazione, definizione del budget, previsione, riconciliazione dei conti, chiusura finanziaria e reportistica di tutta l'organizzazione. "I team aziendali dell'area AFC che si affidano a processi manuali e disconnessi tra loro perdono troppo tempo nella correzione dei fogli di calcolo e nella conseguente reattività, invece di favorire la crescita dell'organizzazione", ha dichiarato Evan Goldberg, fondatore ed EVP di Oracle NetSuite. Automazione dei processi finanziari



NetSuite EPM si basa su Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) e si integra perfettamente nell'offerta NetSuite. Aiuta le organizzazioni a incrementare la velocità e l'accuratezza dei processi finanziari e a ottenere business insight di cui hanno bisogno per migliorare il processo decisionale. Soluzioni per la gestione aziendale



L'offerta NetSuite EPM è composta da varie soluzioni, tra cui Planning and Budgeting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Narrative Reporting e Reporting fiscale.



Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a migliorare la gestione dei processi finanziari, a prendere decisioni più informate e a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Pianificazione e budgeting



NetSuite Planning and Budgeting automatizza i processi complessi di pianificazione e definizione dei budget, consentendo ai team AFC di eseguire i processi di definizione del budget e previsionali, modellare scenari what-if e generare report con maggiore velocità e semplicità. Riconciliazione dei conti



NetSuite Account Reconciliation semplifica e automatizza il processo di riconciliazione per debiti e crediti, transazioni bancarie e/o con carta di credito, i conti prepagati, gli accantonamenti e i conti cespiti, le transazioni interaziendali e altri conti patrimoniali.