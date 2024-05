15/05/2024 marketing

La rivoluzione etica del Digital Marketing

Brizzo (Across): da strumento promozionale è diventato un driver di esperienze coinvolgenti e personalizzate

Il Digital Marketing è in continua evoluzione e trasformazione, influenzato dalle innovazioni tecnologiche come AI, Big Data, chatbot e metaverso. In Italia, questo settore vale oltre 30 miliardi di euro e genera un indotto occupazionale di 600.000 persone. Tuttavia, al centro del dibattito sull'evoluzione del Digital Marketing c'è un tema di rilevanza cruciale: l'etica.



L'etica al centro del Digital Marketing



Secondo la Digital Solution Company Across, l'etica rappresenta un pilastro fondamentale per guardare al futuro e raggiungere in maniera sostenibile i propri obiettivi di vendita e di marketing. Adottare un approccio etico significa non solo determinare la credibilità e la reputazione di un brand, ma anche favorire il successo di una campagna.



Tre priorità per guidare le aziende



Across ha individuato tre priorità per guidare le aziende e i professionisti in questa sfida necessaria:



- il purpose guida la strategia



La strategia di Digital Marketing deve essere sempre in linea con il proprio purpose, ovvero la ragione d'essere dell'azienda e i suoi valori fondamentali.