L'Innovazione e il ruolo cruciale dell'Intelligenza Artificiale

L'OCSE ha provato a fare qualche riflessione intorno all'innovazione e a come può generare valore

L'innovazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) rappresentano un asse fondamentale per lo sviluppo delle economie globali, ma l'OCSE dichiara che sono uno strumento importante per far crescere le economie, ma quantificarne l'impatto non è ancora possibile.

Le ultime stime dell'Ocse ("Economic Outlook" di maggio '24) puntano in questa direzione: grandi potenzialità, ma esiti ancora non definibili. . Sebbene le potenzialità di tali tecnologie siano indiscusse, quantificarne l'impatto rimane un'impresa complessa. Le recenti stime dell'Ocse indicano una direzione positiva, con prospettive di crescita resilienti nonostante un contesto globale complesso. Tuttavia, l'Europa, colpita da diversi fattori destabilizzanti, si trova in una posizione meno brillante rispetto ad altre regioni come gli Stati Uniti e i Paesi emergenti.



L'AI e la crescita della produttività



L'intelligenza artificiale può giocare un ruolo chiave nel revitalizzare la crescita della produttività e promuovere l'innovazione digitale e green.



Tuttavia, l'entità di questo effetto moltiplicatore rimane incerta. Se da un lato numerose iniziative innovative sono concentrate in alcuni Paesi leader, dall'altro l'adozione diffusa dell'AI è ancora limitata soprattutto alle grandi imprese, con le PMI che restano indietro.



L'impatto dell'AI sull'occupazione e sull'economia



L'effetto aggregato dell'AI dipenderà principalmente dalla diffusione delle nuove tecnologie e dall'impatto sull'occupazione. Sebbene il suo utilizzo stia crescendo rapidamente, soprattutto tra le grandi imprese, non è chiaro se ciò si tradurrà in un effetto-volano per l'intera economia. Restano, inoltre, incerti gli effetti a lungo termine sull'occupazione e sulla società nel suo complesso.



L'innovazione come motore della transizione verde



L'innovazione è un elemento cruciale della transizione verde, in grado di ridurre i costi delle politiche ambientali e accelerare l'adozione di tecnologie a basse emissioni di carbonio. Tuttavia, esistono sfide legate alla diffusione delle tecnologie green, con alcuni paesi che detengono la maggior parte dei nuovi brevetti in questo settore.

Mantenere regimi commerciali aperti e investire nello sviluppo delle competenze sono cruciali per garantire un'efficace transizione verso un'economia sostenibile.