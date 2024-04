24/04/2024 sport

Nuova esperienza San Siro: AC Milan Club 1899 Front Row Experience

Prima società a mettere a disposizione posti top a livello del campo in Europa

AC Milan ha introdotto una nuova esperienza al San Siro, diventando il primo tra i principali club calcistici europei a offrire posti a livello del campo. Club 1899 Front Row Experience: un'innovativa proposta di posti a sedere progettata per richiamare l'esclusività degli spazi riservati delle arene di pallacanestro NBA. Situati tra le panchine delle squadre di casa e degli ospiti, questi nuovi posti imbottiti promettono una prospettiva unica su una partita del Milan presso lo Stadio Giuseppe Meazza. L'esperienza offre servizi di alto livello, tra cui un concierge privato, un'accoglienza personalizzata e un'ospitalità esclusiva. Maikel Oettle, chief commercial officer del AC Milan, ha commentato: "Il Club 1899 Front Row Experience rappresenta la sublimazione della passione. Per coloro che vivono con stile e cercano costantemente emozioni - che sono sempre protagonisti e non spettatori - vogliamo condividere una nuova esperienza esclusiva che unisce intrattenimento, cultura lifestyle, lusso e innovazione."



"Attraverso il Front Row Experience, il nostro club, ambasciatore di Milano e dell'Italia nel mondo, si conferma come meta imperdibile per gli amanti del calcio e coloro che cercano uno stile di vita di prima fila.



Questa è un'esperienza unica che testimonia lo spirito innovativo e il ruolo di icona globale del AC Milan, capace di ispirare, emozionare e coinvolgere milioni di fan in tutto il mondo, ogni giorno."







Piano per un nuovo stadio



Mentre il Milan si impegna per migliorare l'esperienza al San Siro, i lavori per un potenziale trasferimento in un nuovo stadio continuano. Gerry Cardinale, fondatore e managing partner della società di investimenti privati americana RedBird Capital Partners, ha ribadito il impegno del Milan verso lo sviluppo di un nuovo impianto, sottolineando l'intenzione di coinvolgere altre squadre di Serie A in questo progetto. A febbraio, RedBird ha concluso formalmente l'acquisizione del Milan, vantando una "comprovata esperienza" nello sviluppo di stadi sportivi, e da allora sta cercando di far progredire i piani per una nuova struttura. A inizio febbraio, il Milan ha compiuto un ulteriore passo avanti verso lo sviluppo di un nuovo stadio nel Comune di San Donato Milanese, completando l'acquisizione di terreni per il progetto.

I piani, guidati da SportLifeCity, prevedono non solo lo stadio da 70.000 posti, ma anche un hotel, strutture ristorative, uffici, un negozio del club e un museo, una grande piazza, un auditorium e un parcheggio per 3.500 veicoli.