24/04/2024 idee

Svelato il potere dell'Intelligenza Artificiale nel settore assicurativo

Giani (Avanade): l'innovazione è senza limiti e il digitale permette di scoprire continuamente nuove opportunità

Luisella Giani, Europe and Middle East Head of Digital Enterprise Advisory di Avanade,



"Con un valore di mercato in Italia che ha raggiunto i 760 milioni di euro, l'intelligenza artificiale sta permeando e rivoluzionando tutti i settori ad un ritmo incredibile. I dati presentati dalla School of Management del Politecnico di Milano, all'interno dell'Osservatorio Artificial Intelligence, infatti, ben riassumono questa affermazione. Si stima che ben il 98% di italiani ne abbia semplicemente sentito parlare, un dato incredibile considerando l'età media del nostro Paese, con quasi un terzo di essi che ne possiede una conoscenza medio-alta. Il settore assicurativo è tra le industry che più stanno investendo in questo mercato, insieme a Telco e Media, seguiti da energy, resource and utility, banking and finance", dichiara Luisella Giani, Europe and Middle East Head of Digital Enterprise Advisory di Avanade, che ha affrontato il tema dell'innovazione nel settore assicurativo durante l'evento "AI & INSURTECH: Nuove frontiere e opportunità per un'industria assicurativa che guarda al futuro", organizzato da IIA - Italian Insurtech Association, presentandola convergenza tra supervisione umana e l'avanzata applicazione dell'Intelligenza Artificiale, che sta vivendo il panorama assicurativo.