24/04/2024 idee

Mercato Merge And Acquisition in ripresa nel primo trimestre 2024

WTW: analisi regionale sui dati consolidati e le prospettive future che appaiono più che rosee

Il mercato M&A globale ha registrato un aumento nel primo trimestre del 2024, secondo la ricerca Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) di WTW. Le operazioni concluse, soprattutto quelle di importo superiore ai 100 milioni di dollari, hanno segnato un aumento dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono stati conclusi 34 "large deals" e 5 "mega deals", confermando una tendenza positiva dopo il calo del 2023. Tuttavia, nonostante l'incremento delle operazioni, le società hanno sottoperformato sul fronte del prezzo delle azioni.



Il Mercato M&A Globale: incremento delle operazioni concluse



Nei primi tre mesi del 2024, il mercato M&A globale ha evidenziato una crescita delle operazioni concluse, secondo i dati raccolti da WTW. L'aumento dell'11% delle operazioni di importo superiore ai 100 milioni di dollari indica un'attività più dinamica rispetto all'anno precedente. In particolare, i "large deals" e i "mega deals" hanno registrato un significativo incremento, suggerendo un aumento dell'interesse degli investitori per operazioni di maggiore portata.







Performance azioni e trend a lungo termine



Nonostante l'aumento delle operazioni, le società coinvolte hanno sottoperformato sul fronte del prezzo delle azioni, evidenziando una discrepanza tra l'attività di M&A e le aspettative del mercato azionario. Questo dato si basa sull'andamento del prezzo delle azioni delle società coinvolte nelle operazioni concluse nel periodo considerato. Tuttavia, a lungo termine, le operazioni M&A hanno mostrato una tendenza positiva, sovraperformando il mercato dalla crisi finanziaria globale.



Analisi regionale: nord America, Europa e Asia-Pacifico



A livello regionale, il mercato M&A ha registrato performance differenziate. In Nord America, gli acquirenti hanno sottoperformato il proprio indice per il quinto trimestre consecutivo, evidenziando un trend negativo nel periodo considerato. Anche i dealmaker europei hanno faticato a generare valore dalle transazioni, con una performance negativa nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, la regione Asia-Pacifico ha evidenziato una performance più robusta, con risultati positivi e un aumento delle operazioni concluse.

Secondo Andrea Scaffidi, Total Reward & Executive Solutions Director di WTW, "il 2023 è stato un anno incredibilmente difficile per il mercato globale M&A. Sebbene i timori per l'inflazione si siano attenuati, le sfide in corso, come la debolezza dell'economia globale e l'instabilità geopolitica, continueranno ad avere un impatto sul dealmaking. Allo stesso tempo, i timori di recessione si stanno affievolendo e le previsioni di una ripresa delle operazioni sono sostenute come emerge anche dal recente aumento delle IPO. Con trilioni di dollari di liquidità a disposizione, le società di private equity sono sotto pressione per prendere l'iniziativa e impiegare il capitale che gli è stato affidato. L'aumento delle operazioni concluse durante questi primi mesi del 2024 fa pensare che i prossimi mesi saranno più movimentati".