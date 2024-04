24/04/2024 cover

Trenti (Intesa Sanpaolo): l'Italia dei distretti industriali cresce e supera le aspettative

Il sedicesimo rapporto sull'economia dei distretti italiani mostra una situazione in salute e con proiezioni importanti per il futuro

La XVI edizione del Rapporto annuale Economia e Finanza dei Distretti Industriali presenta un'analisi aggiornata delle performance economiche delle imprese distrettuali. Rappresenta uno sguardo incoraggiante su queste aziende, non scontato date le sfide degli ultimi anni.

Nella presentazione con il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo professor Gian Maria Gros-Pietro, il Chief Economist Gregorio De Felice e la Responsabile della Ricerca Industry & Local Economies Stefania Trenti (nella foto) si è guardato al passato, partendo dai dati macroeconomici dai bilanci 2022 di oltre 20mila aziende italiane, ma anche al futuro.

Dal 2020, le imprese hanno affrontato una serie di eventi avversi, tra cui la pandemia e la guerra in Ucraina, con rallentamenti nella produzione e difficoltà di approvvigionamento. Tuttavia, i dati indicano che le imprese distrettuali hanno mostrato resilienza, superando queste sfide e rafforzandosi. "Le priorità per le imprese distrettuali e altre sono legate alla transizione verso sostenibilità e digitalizzazione - dichiarato Stefania Trenti -.



I risultati delle indagini annuali mostrano queste tendenze, con un'attenzione particolare ai gestori di distretto. Le priorità differiscono tra distretti e il tessuto produttivo generale. Gli incentivi governativi e la sostenibilità sono cruciali per gli investimenti futuri, ma le strategie aziendali si concentrano anche sulla tecnologia e sull'efficienza energetica".

Il quadro geopolitico si è ulteriormente deteriorato con conflitti in corso e incertezze legate alle prossime elezioni in Europa e negli Stati Uniti. Tuttavia, l'Italia ha investito notevolmente in settori chiave come macchinari, trasporti e tecnologia, preparandosi per una graduale accelerazione della crescita nel 2025. Questo processo di riposizionamento strategico ha aumentato il grado di patrimonializzazione delle imprese, offrendo prospettive ottimistiche per una ripresa economica nel 2024 e 2025, supportata dal rientro dell'inflazione, il taglio dei tassi di interesse e i fondi del PNRR.



Bilancio economico dei distretti italiani



L'analisi coinvolge 20.800 imprese distrettuali e i gestori patrimoniali della banca, evidenziando un incremento del fatturato nel 2023 (+0,8% a prezzi correnti), superando il livello del 2019 (+20%).



Tutti i settori registrano valori del fatturato superiori a quelli del 2019, con particolare rilievo per meccanica e agro-alimentare. Nel 2023, l'export rimane stabile, superando i 150 miliardi di euro esportati nel 2022. Le imprese distrettuali dimostrano agilità sul mercato internazionale, con un avanzo commerciale record di 94,3 miliardi di euro. Previsto un ulteriore aumento del fatturato nel 2024 e 2025, trainato dalla transizione digitale e green. Le imprese con impianti di autoproduzione di energia mostrano maggior redditività.



Rafforzamento patrimoniale



Il patrimonio netto delle imprese distrettuali supera il 30% del passivo, raddoppiando in vent'anni. Nel confronto tra imprese attive e cessate, si evidenziano differenze significative nel grado di patrimonializzazione. Questo fenomeno rappresenta una solida protezione contro i rischi geopolitici.

Le imprese distrettuali intensificano gli investimenti per migliorare l'efficienza energetica e l'autoproduzione di energia.

L'analisi mostra un'attenzione costante ai costi energetici, con un quarto delle imprese che ha contenuto l'aumento dei pagamenti alle utility energetiche grazie a strategie di rinnovabili e efficientamento dei processi produttivi.



Transizione green e tecnologia



Secondo i gestori, la transizione green e digitale sarà il principale motore degli investimenti in Italia e nei distretti industriali. Gli incentivi per la Transizione 5.0, stimati in circa 13 miliardi di euro, rappresentano un sostegno significativo. L'adozione diffusa delle tecnologie digitali può innalzare il PIL grazie a benefici tangibili. Le imprese che investono nell'Industria 4.0 registrano un notevole aumento del fatturato e della produttività rispetto a quelle che non adottano queste tecnologie.

"Industria 5.0 si avvicina e abbiamo un osservatorio che ci fornisce le prime indicazioni sull'effetto dell'adozione delle tecnologie 4.0 - ha indicato Trenti -. Il nostro campione di imprese in Emilia Romagna e Marche, evidenzia i benefici delle imprese 4.



0 in termini di crescita del fatturato e produttività. Questo divario si amplifica nel tempo, poiché le imprese 4.0 migliorano la produttività più rapidamente grazie all'adozione di macchinari avanzati. Questo apprendimento è stato cruciale durante il periodo complicato del 2019/2022, soprattutto nel 2022, con l'impennata dei costi energetici. La differenza è stata determinata soprattutto dall'uso interno di impianti di autoproduzione di energia".

La diffusione tecnologica varia nei settori ad alta intensità distrettuale. Mentre il cloud computing è ampiamente utilizzato, altre tecnologie come analisi dati, e-commerce e intelligenza artificiale sono meno diffuse. Il settore alimentare e bevande mostra una performance migliore rispetto alla media europea in alcune aree. Il cambiamento climatico richiede un'impegno crescente per la transizione green, con strategie come l'autoproduzione di energia e il riciclo. I distretti industriali offrono vantaggi nella gestione ambientale e nei rapporti di filiera, promuovendo investimenti sostenibili.