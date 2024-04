24/04/2024 economia

Politiche monetarie divergenti e conseguenze su eurodollaro, Equity e Bitcoin

Ozkardeskaya (Swissquote): BCE accomondante e Federal Reserve sempre molto guardinga

La propensione al rischio è migliore questo lunedì mattina rispetto a venerdì scorso, quando il mondo si stava preparando alla ritorsione iraniana contro Israele. Sabato notte l'Iran ha lanciato più di 300 droni e missili su Israele, ma solo un piccolo numero ha raggiunto Israele, limitando i danni. Non ci sono state vittime, solo una base militare è stata leggermente danneggiata. La buona notizia è che Teheran ha definito l'operazione un successo e ha dichiarato che non intraprenderà ulteriori azioni a meno che Israele non risponda. Il petrolio è stato scambiato leggermente al ribasso come prima reazione alle notizie del fine settimana, mentre l'oro è salito in apertura poiché le crescenti tensioni della scorsa settimana hanno lasciato l'amaro in bocca agli investitori. Altrove, i metalli di base, tra cui rame, ferro e alluminio, sono aumentati dopo che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno deciso di imporre sanzioni sulle forniture russe. L'alluminio spot è balzato di oltre il 5%, mentre i futures sul rame sono saliti ai livelli più alti dalla scorsa estate. Lunedì il Dollar Index si è consolidato dopo il balzo del 2% della scorsa settimana. Il dollaro statunitense si rafforza - e le prospettive rimangono decisamente rialziste - sulla scia del grave deterioramento delle aspettative di taglio dei tassi della Federal Reserve (Fed) a seguito dei forti dati sull'occupazione e sull'inflazione.



Il rendimento dei titoli a 2 anni statunitensi ha toccato il 5% dopo i dati CPI statunitensi, e dopo che la probabilità di un taglio del tasso della Fed a giugno è scesa a circa il 22%. Le aspettative di taglio di luglio sono intorno al 50-50, e un taglio dei tassi di settembre ha una probabilità di circa il 73%. E voi conoscete la narrativa elettorale secondo cui la Fed potrebbe non optare per un taglio dei tassi in prossimità delle elezioni presidenziali di novembre, il che ritarderebbe il primo taglio a dopo le elezioni. Addirittura alcuni credono che la prossima mossa della Fed non sarà un taglio, ma un rialzo dei tassi per domare le crescenti pressioni inflazionistiche. Si tratta di un riaggiustamento significativo rispetto all'aspettativa di sei tagli dei tassi a gennaio!







Fortune divergenti



Mentre i dati statunitensi continuano a consolidare la forza dell'economia americana e il fatto che gli Stati Uniti non hanno bisogno di tagliare i tassi - e non dovrebbero farlo con l'aumento dell'inflazione - le aspettative di taglio dei tassi altrove rimangono piuttosto solide. La riunione della Banca Centrale Europea (BCE) della scorsa settimana ha dato un altro indizio che la banca molto probabilmente taglierà i propri tassi a giugno.

Il capo della BCE Christine Lagarde ha affermato che la BCE dipende dai dati e non dalla Fed e altri membri hanno sottolineato che è tempo di "divergersi" dalla Fed, poiché i consumatori statunitensi sono implacabili - e il governo degli Stati Uniti è molto favorevole - con Biden che cerca di cancellare 7,4 miliardi di dollari di debito studentesco per compiacere i giovani elettori prima delle elezioni. Di conseguenza, quest'anno il divario tra le aspettative di taglio dei tassi della Fed e della BCE si è ampliato raggiungendo il livello più alto, a seguito dell'atteggiamento accomodante della BCE e di un'altra serie di forti dati sull'occupazione e sull'inflazione negli Stati Uniti. E si torna a parlare di un ulteriore deprezzamento dell'euro verso la parità rispetto al dollaro USA. Ai livelli attuali, l'indicatore RSI è molto vicino al territorio ipervenduto, il che significa che l'euro è stato venduto troppo rapidamente in un periodo di tempo troppo breve e potrebbe essere necessaria una correzione. Ma la maggior parte dei trader cercherà di vendere i massimi dell'EURUSD sulla scia della crescente divergenza tra la BCE debole e la Fed - che semplicemente non può giustificare un taglio dei tassi quest'estate.