17/04/2024 sport

Bluenergy Group e Udinese Calcio: una partnership per la sostenibilità

Aggiornare gli stadi per le esigenze ESG è un passo importante, passando dai pannelli solari

Il tema della sostenibilità occupa un posto centrale nell'agenda del prossimo Summit, #SBS24. In questo contesto, saranno evidenziate diverse iniziative chiave nel settore, orientate verso operazioni a zero emissioni e ad alta efficienza energetica. Magda Pozzo, Coordinatrice Strategica Marketing di Udinese Calcio, insieme ad Alberta Gervasio, CEO, e Davide Villa, Direttore Generale di Bluenergy, presentaranno l'ultima iniziativa di sostenibilità del club in occasione di The Stadium Business Study. Bluenergy Group, società italiana nel settore delle utilities, ha acquisito lo scorso settembre i diritti di denominazione dello stadio dell'Udinese. Questo accordo quinquennale ha ufficialmente rinominato l'impianto come Bluenergy Stadium. Udinese e Bluenergy Group hanno annunciato l'avvio dei lavori per la realizzazione di un sistema fotovoltaico sul tetto della casa del club di Serie A. Il nuovo progetto prevede l'installazione di oltre 2.400 pannelli solari, in grado di produrre circa 3.000 kWh/giorno, consentendo allo stadio di diventare parzialmente autosufficiente.



Bluenergy Group sta sviluppando il sistema fotovoltaico con il supporto di consulenti energetici del Politecnico di Milano. La collaborazione si concentra sull'identificazione della tecnologia adatta per il progetto, una valutazione tecnica del sistema con l'obiettivo dell'autosufficienza e l'analisi della possibilità di adottare altre tecnologie e modelli per favorire la transizione energetica. Per l'Udinese, abbracciare i pannelli solari con un partner chiave dello stadio è un'accoppiata ideale. Il progetto consentirà di risparmiare circa 450 tonnellate/anno di emissioni di CO2, equivalente a piantare 700 alberi (o alle emissioni mensili prodotte da 3.000 auto). Molti stadi e arene ora incorporano installazioni fotovoltaiche - una soluzione naturale per le grandi, statiche strutture dei tetti. Esploreremo come le tecnologie fotovoltaiche siano evolute negli ultimi due decenni dall'installazione dei primi impianti negli stadi - e come i pannelli fotovoltaici più leggeri possano essere facilmente adattati per la retrofitting. I nostri relatori condivideranno non solo la prospettiva del club sul risparmio e sui benefici del progetto, ma anche gli sviluppi tecnologici che attendono la prossima generazione di stadi alla ricerca della 'neutralità carbonica'.