17/04/2024 fare

In design in Italia occupa 64mila persone: Milano la capitale

Il Salone del Mobile è l'evento più importante a livello mondiale, ma va valutato l'impatto economico

Il panorama economico del design è un riflesso della sua crescente importanza sia in Italia che in Europa. In Italia, il settore conta 41.908 mila operatori divisi tra liberi professionisti e imprese, generando un valore aggiunto di 3,14 miliardi con 63.485 mila occupati. Le imprese sono distribuite su tutto il territorio, con una forte concentrazione nelle regioni del Made in Italy come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Milano, la capitale italiana del design, si distingue per la sua leadership nel settore, accaparrandosi il 18% del valore aggiunto nazionale e ospitando eventi di portata mondiale come il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Design e sostenibilità



La sostenibilità ambientale è un tema centrale nel design moderno, con la maggioranza degli operatori che evidenziano un alto livello di competenza nel settore. Il 74,8% sottolinea l'importanza della sostenibilità nei loro progetti in corso, evidenziando un crescente interesse verso materiali e processi eco-sostenibili.



Design per packaging e allestimenti temporanei



Il design per il packaging e gli allestimenti temporanei è in costante crescita, con un terzo degli operatori attualmente impegnati in queste attività. Materiali come la carta e i materiali bio-based stanno guadagnando terreno, evidenziando una tendenza verso soluzioni più eco-compatibili nel settore. Tendenze future e prospettive



Il settore del design è destinato a continuare la sua crescita, trainato dall'interesse crescente per la sostenibilità e l'innovazione. Le sfide ambientali e sociali del futuro offrono nuove opportunità per il design, spingendo gli operatori a abbracciare soluzioni creative e sostenibili. Nuove figure emergenti del design



L'evoluzione del design si manifesta attraverso l'emergere di nuove figure professionali e la trasformazione delle tradizionali. In Italia, 20 nuove figure sono state identificate, dimostrando come il design si intrecci con innovazione e tecnologia. Questa tendenza riflette un movimento globale in cui i designer si espandono verso settori non convenzionali, unendo competenze tradizionali con marketing, organizzazione aziendale e tecnologie avanzate.

La formazione nel design



L'offerta formativa nel design è in costante crescita, con 95 istituti attivi nell'anno accademico 2022/2023, un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. L'aumento dei corsi e degli istituti si accompagna a una crescente domanda, con 16.423 studenti iscritti, un aumento dell'8,6% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, l'ingresso rimane contingentato, con una media di 2,5 domande per ciascun posto disponibile. Design e tecnologie emergenti



Le tecnologie emergenti, come la Extended Reality (XR) e l'Intelligenza Artificiale (AI), stanno rivoluzionando il settore del design. La XR offre strumenti immersivi che incentivano la creatività e migliorano la collaborazione, mentre l'AI predittiva e generativa automatizza processi di progettazione e genera idee avanzate. Nonostante il potenziale, l'adozione dell'AI rimane limitata, con solo il 45% dei progettisti che valuta il proprio livello di conoscenza come medio-alto. Vantaggi e sfide dell'intelligenza artificiale nel design



L'uso dell'AI nel design promette vantaggi significativi, tra cui l'ottimizzazione dei tempi di sviluppo dei progetti e una maggiore personalizzazione dei prodotti.