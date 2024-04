17/04/2024 cover

Foti (Lenergy): il ruolo cruciale delle imprese nella transizione energetica

le nuove tecnologie possono rivoluzionare il business, mentre l'innovazione e la soddisfazione del cliente guidano il successo

Lenergy, fondata nel 2019 con l'obiettivo di creare un mondo più sostenibile per le generazioni future, oggi è leader nel campo dell'efficientamento energetico con un fatturato di oltre 120 milioni di euro nel 2023. L'azienda ha un organico di circa 120 dipendenti, occupati nella sede di Pontedera e un team di professionisti altamente qualificati e costantemente aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie. La mission dell'azienda è promuovere l'efficientamento energetico e l'uso intelligente delle energie rinnovabili. Questo comporta numerosi vantaggi sia per le famiglie che per le imprese. Per queste ultime, l'ottimizzazione energetica rappresenta un vantaggio competitivo. Ridurre i consumi energetici non solo implica risparmi finanziari, ma può anche migliorare l'efficienza operativa, ridurre i costi di produzione e migliorare la sostenibilità complessiva delle attività aziendali. La gestione intelligente delle risorse energetiche può aumentare la redditività e la competitività nel mercato, oltre a contribuire positivamente all'immagine aziendale, sempre più orientata verso la sostenibilità.



L'azienda, inoltre, si impegna a semplificare i processi che spesso possono essere complessi a causa degli aspetti burocratici e finanziari. Gestire queste sfide è fondamentale per il successo dei progetti di efficientamento energetico. Facilitare l'accesso a informazioni chiare, fornire supporto nella selezione degli impianti adatti e assistere nella gestione degli aspetti finanziari può essere cruciale per incoraggiare più persone e imprese a intraprendere tali iniziative. Ne parliamo con Paolo Foti, Direttore Commerciale Unit b2b Lenergy, la nuova divisione del gruppo volta a soddisfare le esigenze delle imprese in Italia.



Qual è il ruolo che le imprese possono giocare nella transizione energetica?



Le imprese possono giocare un ruolo cruciale nella transizione energetica diventando attori attivi nell'adozione di soluzioni sostenibili e nell'efficienza energetica. Possono adottare pratiche energetiche sostenibili, investire in tecnologie green e promuovere l'efficienza energetica all'interno delle loro operazioni. Inoltre, le imprese possono influenzare i fornitori e i partner commerciali verso una maggiore sostenibilità.

Il tutto, promuovendo anche una crescita economica rispettosa dell'ambiente.







Le aziende si sono trovate a fare i conti con un mercato dell'energia molto ballerino negli ultimi anni, qualcuna ha pagato un prezzo altissimo e ora ha paura di dover affrontare la transizione energetica. Sbagliano?



È comprensibile che alcune aziende siano preoccupate di affrontare la transizione energetica date le fluttuazioni del mercato e i tempi che corrono. Tuttavia, la transizione verso soluzioni energetiche sostenibili non solo riduce il rischio di esposizione alle oscillazioni del mercato, ma può anche portare a risparmi significativi e a una maggiore competitività sul lungo periodo. La transizione energetica non è un'ulteriore preoccupazione ma la risposta alle preoccupazioni del passato.



Come può conciliare sostenibilità ambientale con sostenibilità finanziaria del proprio business?



Lenergy offre soluzioni che permettono alle aziende di conciliare sostenibilità ambientale e finanziaria. Attraverso l'ottimizzazione energetica e l'uso di tecnologie innovative, le aziende possono ridurre i costi energetici e migliorare la propria efficienza operativa, generando risparmi finanziari significativi nel tempo.







Come si posiziona Lenergy nel nuovo mercato dell'energia?



Ci posizioniamo come un leader nel nuovo mercato dell'energia offrendo soluzioni innovative e su misura per le aziende che desiderano adottare pratiche energetiche sostenibili. La nostra esperienza e competenza nel settore ci permettono di fornire servizi di consulenza a 360 gradi e tecnologie all'avanguardia per massimizzare l'efficienza energetica dei nostri clienti.



Come si distingue l'approccio B2B da quello consumer?



L'approccio B2B si distingue per la personalizzazione delle soluzioni offerte alle aziende. Utilizzando tecnologie avanzate e un approccio consulenziale, iniziamo effettuando un audit energetico e successivamente ci concentriamo sulle esigenze specifiche dei nostri clienti business, offrendo soluzioni integrate che massimizzano l'efficienza energetica e riducono i costi operativi.



Quali sono i vantaggi derivanti dalle nuove tecnologie e quali sono le ricadute sui clienti?



Le nuove tecnologie consentono ai clienti di migliorare l'efficienza energetica, ridurre i costi operativi e diminuire l'impatto ambientale delle proprie attività.

Grazie a soluzioni innovative come sistemi di monitoraggio energetico e tecnologie di automazione, e ovviamente la sostituzione di vecchi paradigmi energetici con nuovi e più efficaci modelli di lifecycle produttivi, i clienti possono ottimizzare i loro processi e prendere decisioni informate per migliorare le loro performance aziendali.







Quali sono stati i driver del successo della società in questi anni non facili?



Certamente gli incentivi degli anni passati hanno dato una bella spinta a tutto il settore ma ora che si sono ridotti è e sarà fondamentale avere portato valore reale ai propri clienti. Il successo di Lenergy è stato guidato dalla nostra costante ricerca di innovazione e dall'impegno per la soddisfazione dei clienti. Grazie alla nostra esperienza nel settore e alla nostra capacità di adattarci ai cambiamenti del mercato, siamo riusciti a mantenere una posizione di leadership offrendo soluzioni efficaci e su misura per le aziende.







Quali sono gli obiettivi di sviluppo per i prossimi anni?



Gli obiettivi di sviluppo per i prossimi anni includono l'espansione della nostra presenza sul mercato e su tutto il territorio nazionale che offre ancora un bacino molto interessante e ad alto potenziale.

Ci sono ancora molte regioni in Italia dove l'efficientamento energetico porterà grandi risparmi a chi lo implementerà e difatti molte regioni come Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Piemonte stanno pubblicando bandi molto vantaggiosi per famiglie e imprese per favorire questa svolta. Occorrerà poi continuare a ricercare e sviluppare soluzioni sempre più innovative ed efficaci da proporre ai nostri clienti. Inoltre, puntiamo a consolidare la nostra reputazione come punto di riferimento nel settore dell'efficientamento energetico.