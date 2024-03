03/04/2024 marketing

Snapchat con i filtri sponsorizzati punta a un mercato nuovo e a iniziative di marketing differenti

Dal Super Bowl al giardino botanico: come i brand stanno utilizzando i filtri AR di snapchat per promuoversi

Snapchat, la celebre piattaforma di visual messaging, sta rivoluzionando il modo in cui i brand si promuovono online con l'introduzione dei Filtri AR Sponsorizzati. Questo innovativo formato promozionale in AR consente alle aziende di raggiungere un vasto pubblico di utenti attraverso la Fotocamera Snapchat, aprendo nuove opportunità nel campo della pubblicità digitale. Dopo aver catturato uno Snap, gli utenti possono applicare i Filtri AR Sponsorizzati per personalizzare le loro foto o video prima di condividerli con amici e follower. Questa nuova funzionalità offre agli inserzionisti un'ampia gamma di opzioni per interagire con gli 800 milioni di utenti attivi mensili di Snapchat in tutto il mondo, consentendo loro di creare esperienze coinvolgenti e memorabili direttamente attraverso la Fotocamera dell'app. Filtri vs Lenti: Mentre i Filtri vengono applicati dopo lo scatto di uno Snap, le Lenti consentono agli utenti di immergersi in esperienze AR prima di catturare l'immagine. Questi due formati offrono agli inserzionisti la possibilità di coinvolgere gli utenti in modi diversi, ampliando così le loro opzioni di marketing su Snapchat.



Le novità per gli inserzionisti: Snapchat rende gli annunci in Realtà Aumentata più accessibili che mai attraverso strumenti come Lens Web Builder, consentendo alle aziende di creare rapidamente e facilmente i propri Filtri AR Sponsorizzati senza costi di produzione esterni. Opzioni di placement: Gli inserzionisti possono sfruttare diverse opzioni di placement per massimizzare l'efficacia dei loro annunci, inclusi i Caroselli di Lenti pre-cattura, garantendo così una visibilità ottimale per le loro campagne pubblicitarie. I primi partner a utilizzare i Filtri AR Sponsorizzati includono la NFL, che ha lanciato un conto alla rovescia per il Super Bowl LVIII, e il Franklin Park Conservatory, che ha promosso la mostra Orchids attraverso un Filtro Sponsorizzato. Con la disponibilità globale dei Filtri AR Sponsorizzati, Snapchat offre agli inserzionisti un nuovo modo per connettersi con il loro pubblico e creare esperienze coinvolgenti che si distinguono nella folla digitale.