03/04/2024 marketing

Presenza online, video e SEO: le nuove frontiere digitali del cibo

Farese (Webidoo): anche nel food si deve trasformare la teoria in azioni concrete e guidate dai dati, anche con l'intelligenza artificiale

Webidoo, azienda leader nel campo della digital transformation, offre uno sguardo approfondito sulle tendenze digitali nel settore alimentare, basate su uno studio condotto su oltre 1000 PMI. Quest'analisi è parte integrante del rapporto SME Digital Growth IndeX 2023 - The Role of Digital Evolution in European Business Growth, presentato al Parlamento Europeo, offrendo una visione completa della digitalizzazione delle PMI dell'UE. Il verdetto di Giovanni Farese



Giovanni Farese, General Manager di Webidoo, evidenzia la realtà digitale delle PMI nel settore food: "Le PMI del settore Food che stanno sfruttando appieno il digitale sono ancora una minoranza." L'azienda ha analizzato oltre duecentomila punti dati per fornire indicatori significativi e strategie operative alle imprese. La sfida della presenza online



Sebbene molte PMI alimentari abbiano una presenza digitale, è essenziale un aggiornamento costante dei contenuti. Con una media di 15,82 pagine per sito web, il 21,6% presenta contenuti di scarso valore, suggerendo un potenziale di miglioramento significativo.