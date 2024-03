03/04/2024 marketing

Il 74% delle App raccoglie più informazioni del necessario e mette a rischio la privacy

Warmenhoven (per NordVPN): molti utenti concedono alle app questa sorta di licenza di spiare senza nemmeno leggere i termini e le condizioni

NordVPN, noto per la sua expertise in privacy e cybersecurity, ha condotto un'analisi sulle app mobile più diffuse in 18 categorie diverse. I risultati rivelano una situazione preoccupante: una percentuale significativa di app richiede più dati del necessario, mettendo a rischio la privacy degli utenti. Secondo Adrianus Warmenhoven, consulente per la cybersecurity presso NordVPN, molti utenti concedono alle app il permesso di accedere a dati non strettamente necessari senza nemmeno leggere i termini e le condizioni. È fondamentale valutare attentamente se un'app ha effettivamente bisogno di determinati dati per svolgere le sue funzioni, poiché tali informazioni potrebbero essere utilizzate in modo dannoso. Le categorie di app più "ficcanaso" sono quelle social e di messaggistica, che richiedono il maggior numero di permessi superflui. Questo significa che, nonostante il loro scopo principale, queste app chiedono accesso a funzioni del dispositivo non direttamente correlate alle loro funzionalità, mettendo così a rischio la privacy degli utenti.



La ricerca ha anche evidenziato che una percentuale significativa di app richiede accesso alla posizione dell'utente, alla fotocamera, alla galleria delle foto e al microfono, anche quando tali permessi non sono strettamente necessari per il funzionamento dell'app stessa. Come proteggere la propria privacy dalle app



Per proteggere la propria privacy durante l'utilizzo delle app, Warmenhoven consiglia alcune misure preventive:



- Scarica da app store ufficiali: Evita di scaricare app da fonti non ufficiali, in quanto potrebbero essere state modificate da cyber criminali per scopi dannosi. - Leggi l'informativa sulla privacy: Prima di scaricare un'app, verifica quali informazioni verranno monitorate e condivise con terze parti. - Limita i permessi relativi alla posizione: Concedi alle app il permesso di monitorare la tua posizione solo quando strettamente necessario. - Elimina le app non utilizzate: Disinstalla le app che non utilizzi più per evitare che continuino a raccogliere dati inutilmente. Adottando queste precauzioni, gli utenti possono contribuire a proteggere la propria privacy durante l'utilizzo delle app mobile.